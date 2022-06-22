Про це повідомляє talkSPORT.

За словами Ф'юрі, йому запропонували записати пісню.

"Я дуже добре проводжу час. Збираюся зайнятися туром, і там відбувається багато цікавого. Мені запропонували угоду щодо звукозапису. Одна з найвідоміших компаній світу. Тож мене чекають цікаві речі. Можливо я погоджусь. Я ще не погодився на угоду, але беру цю пропозицію до уваги. Я трохи попрацював з Роббі Вільямсом і зробив невеликий дует із Доном МакКліном. Я просто розмірковую, з ким я хочу співати далі. Я можу записати щось з Едом (прим. - Шираном) або з Адель", – розповів британець.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні він нокаутував Ділліана Вайта з Великої Британії та вкотре оголосив про завершення кар'єри.

20 червня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що британський боксер повернеться на ринг до кінця 2022 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb