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Я не зможу дивитися в дзеркало, якщо зміню громадянство, - Кличко-молодший

20 вересня, 2021 понедiлок
13:27
Спорт Володимир Кличко

Легендарний боксер Володимир Кличко розповів про пропозицію про зміну громадянства

Про це повідомляє LB.ua.

За словами Кличка, він отримував офіційні пропозиції про зміну громадянства.
 
"Були офіційні пропозиції, підписані керівниками партій, міст, офіційні листи з "Прийміть громадянство". Моя думка: що зміниться в моєму житті? Зовсім нічого. У мене було, зізнаюся, два громадянства - радянський багато років назад і українське. Тут я повторю вже сказане: "Не питай, що може країна зробити для тебе, а що ти можеш зробити для країни". Якщо я відмовлюся від українського громадянства, як це буде відбиватися на моїй країні і на українцях? Як вони це сприймуть? Я не зможу дивитися в дзеркало, якщо це зроблю", - сказав Кличко-молодший.

Володимир Кличко оголосив про завершення кар'єри у 2017 році, невдовзі після поразки від британського важковаговика – Ентоні Джошуа.

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Бокс
Володимир Кличко
зміна громадянства
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