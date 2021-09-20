Я не зможу дивитися в дзеркало, якщо зміню громадянство, - Кличко-молодший
Легендарний боксер Володимир Кличко розповів про пропозицію про зміну громадянства
Про це повідомляє LB.ua.
За словами Кличка, він отримував офіційні пропозиції про зміну громадянства.
"Були офіційні пропозиції, підписані керівниками партій, міст, офіційні листи з "Прийміть громадянство". Моя думка: що зміниться в моєму житті? Зовсім нічого. У мене було, зізнаюся, два громадянства - радянський багато років назад і українське. Тут я повторю вже сказане: "Не питай, що може країна зробити для тебе, а що ти можеш зробити для країни". Якщо я відмовлюся від українського громадянства, як це буде відбиватися на моїй країні і на українцях? Як вони це сприймуть? Я не зможу дивитися в дзеркало, якщо це зроблю", - сказав Кличко-молодший.
Володимир Кличко оголосив про завершення кар'єри у 2017 році, невдовзі після поразки від британського важковаговика – Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, 21 квітня Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко може відновити кар'єру заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі.
- 20 липня стало відомо, що український боксер Володимир Кличко, у разі рішення про повернення на ринг, може задіяти опцію реваншу, яку було прописано у контракті на бій з британцем Тайсоном Ф'юрі.
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