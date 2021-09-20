Я не зможу дивитися в дзеркало, якщо зміню громадянство, - Кличко-молодший

Про це повідомляє LB.ua.



За словами Кличка, він отримував офіційні пропозиції про зміну громадянства.



"Були офіційні пропозиції, підписані керівниками партій, міст, офіційні листи з "Прийміть громадянство". Моя думка: що зміниться в моєму житті? Зовсім нічого. У мене було, зізнаюся, два громадянства - радянський багато років назад і українське. Тут я повторю вже сказане: "Не питай, що може країна зробити для тебе, а що ти можеш зробити для країни". Якщо я відмовлюся від українського громадянства, як це буде відбиватися на моїй країні і на українцях? Як вони це сприймуть? Я не зможу дивитися в дзеркало, якщо це зроблю", - сказав Кличко-молодший.

Володимир Кличко оголосив про завершення кар'єри у 2017 році, невдовзі після поразки від британського важковаговика – Ентоні Джошуа.