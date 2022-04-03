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Головна війна з Росією Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах, - Зеленський

Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах, - Зеленський

3 квітня, 2022 неділя
00:14
війна з Росією Херсон

Президент Володимир Зеленський подякував українцям, які виходить на вулиці з протестами в тимчасово окупованих містах

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Президент відзначив, що коли люди протестують, то складніше окупантам знищити нас.

"Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться і виходить. Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися. А коли люди протестують – і що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас. Знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", - сказав Володимир Зеленський.

Зеленський окремо подякував мешканцям Енергодару.

"Хочу окремо подякувати мешканцям нашого Енергодара. Тим сміливим українцям і українкам, які сьогодні вийшли на мітинг для захисту свого міста. Для захисту нашої держави. У відповідь окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей. Які – на своїй землі, у своєму праві. За кожного пораненого буде відповідь. А український характер все одно не підкорити. Жодним тиском. Жодним насильством", - сказав Володимир Зеленський.

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