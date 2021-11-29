"Я вирішив, що це буде неправильно": український футболіст-бомбардир розповів, чому відмовився перейти у російський клуб
Український нападник Олександр Гладкий розповів, що відмовився від трансферу у російські "Крилья Совєтов", бо це було б неправильно
Про це повідомляє YouTube-канал "BurBuzz".
За словами Гладкого, пропозиція від російського клубу була у 2016/17 році, коли він виступав за київське "Динамо".
"Мені справді прийшла пропозиція з "Крилья Совєтов". "Динамо" було готове мене відпустити, але я сказав ні. Ігор Михайлович (Суркіс, - ред.), навпаки, сказав: "Я поважаю твою позицію і не можу змусити тебе силою туди поїхати". Ніхто мене не примушував, я сам відмовився. Я вирішив, що це буде неправильно. Я вважав, що це неправильно і не пішов туди. Потім я попросився до "Карпат", і мене відпустили, — сказав Олександр Гладкий.
34-річний гравець відомий українським вболівальникам завдяки виступам за донецький "Шахтар", київське "Динамо", львівські "Карпати", харківський "Металіст" і "Дніпро". В активі форварда 11 матчів у складі збірної України. З 2020 року Гладкий грає за луганську "Зорю".
За свою кар'єру Олександр Гладкий зіграв 471 матч, забив 134 голи та віддав 63 асисти. Тричі вигравав УПЛ, двічі Кубок України, чотири рази Суперкубок України.
У 2009 році разом зі "Шахтарем" здобув Кубок УЄФА.
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