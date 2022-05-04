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"Я вірю, що є шанс врятувати й інших": Зеленський про перші результати евакуації із Азовсталі

4 травня, 2022 середа
00:13
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада продовжує робити усе, щоб дістати з Маріуполя і Азовсталі усіх людей

Про це він сказав у відеозверненні.

"Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з Азовсталі в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва", - заявив президент. 

За його словами, до Запоріжжя вже прибули 156 людей. Це жінки та діти.

"Вони були понад два місяці у сховищах. Тільки уявіть! Наприклад, дитині шість місяців, два з яких вона провела під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди – у повній безпеці. Вони отримають усю необхідну допомогу", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що влада продовжить робити усе, щоб дістати з Маріуполя і Азовсталі усіх людей. 

"Це складно, але нам потрібні всі. Всі, хто там залишається: і цивільні, і військові.Не було жодного дня, щоб ми не займались цим питанням. Я вірю, що є шанс врятувати інших наших людей", - зауважив Зеленський.

 

  • У суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
  • 1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб.
  • 3 травня до Запоріжжя прибули евакуйовані з Азовсталі люди.
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Маріуполь
Володимир Зеленський
евакуація
окупанти
війна
Азовсталь
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