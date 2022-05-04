"Я вірю, що є шанс врятувати й інших": Зеленський про перші результати евакуації із Азовсталі

Про це він сказав у відеозверненні.

"Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з Азовсталі в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва", - заявив президент.

За його словами, до Запоріжжя вже прибули 156 людей. Це жінки та діти.

"Вони були понад два місяці у сховищах. Тільки уявіть! Наприклад, дитині шість місяців, два з яких вона провела під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди – у повній безпеці. Вони отримають усю необхідну допомогу", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що влада продовжить робити усе, щоб дістати з Маріуполя і Азовсталі усіх людей.



"Це складно, але нам потрібні всі. Всі, хто там залишається: і цивільні, і військові.Не було жодного дня, щоб ми не займались цим питанням. Я вірю, що є шанс врятувати інших наших людей", - зауважив Зеленський.



