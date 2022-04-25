Про це Олексій Данілов заявив під час всеукраїнського телемарафону.



"Я вважаю, що це будуть робити миряни", - сказав секретар РНБО, маючи на увазі заборону УПЦ МП.



"І вони обов’язково зроблять. Тому що все, що пов’язане з Москвою,… має бути знищено на території України", - продовжив Данілов.



"Мені дивно, що деякі народні депутати рядяться в попівські ряси московського патріархату і при цьому вони заявляють, що вони є прибічниками незалежної країни. Я хочу нагадати,… що це дуже небезпечна річ. У нас дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя: в економіці, в політиці і в інших сферах нашої життєдіяльності. Але те, що стосується церкви, це мають миряни вирішувати, і я більш, ніж впевнений, що 99% прихожан тієїчи іншої церкви обов’язково вирішать так, як буде потрібно на користь нашої держави", - підсумував секретар РНБО.



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