Я залюбки переходжу на українську, - Беленюк
Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк ("Слуга народу") Жан Беленюк легко спілкується державною мовою
Про це він заявив 14 серпня 2021 року в програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода, телевізійна трансляція якої йшла на Еспресо.TV.
"Коли людина починає зі мною спілкуватися українською, я залюбки переходжу на українську. Питань в цьому взагалі немає. Так, у побуті я спілкуюся, вдома", - сказав нардеп.
При цьому він зазначив, що у нього немає вчителя, а володіння української мови він постійно удосконалює у Верховній Раді.
Читайте також: Скабєєва виставила фото, де вона обіймає Беленюка. Спортсмен каже, що не знає хто це така
"Нікого немає. Просто я в Раді сиджу цілими днями. І вже там спілкуюся і слухаю, і постійно спілкуюся. Там же ж парламент! Ось, місце спілкування", - зазначив Беленюк.
Разом з тим, як він наголосив, для деяких оточуючих його людей час буває дивним, наскільки добре людина з його кольором шкіри розмовляє українською.
"Саме сприйняття мене як українця досить комічне... Наприклад, вся команда України заходить до літака, то там стоїть провідник і кожному: "Доброго дня!" А мене бачить, хоча я в такій же ж формі, як і всі, формі збірної України: "Hello!" Тобто люди просто не очікують, що темношкіра людина може спілкуватися вільно українською мовою", - поділився своїми враженнями Жан Беленюк.
- Нагадаємо, ввечері 13 серпня в середмісті Києва невідомі намагались спровокувати конфлікт з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком на підставі кольору його шкіри.
- Президент Володимир Зеденський закликав поліцейських "жорстко реагувати на такі випадки".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.2Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе