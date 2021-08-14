Я залюбки переходжу на українську, - Беленюк

Про це він заявив 14 серпня 2021 року в програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода, телевізійна трансляція якої йшла на Еспресо.TV.



"Коли людина починає зі мною спілкуватися українською, я залюбки переходжу на українську. Питань в цьому взагалі немає. Так, у побуті я спілкуюся, вдома", - сказав нардеп.



При цьому він зазначив, що у нього немає вчителя, а володіння української мови він постійно удосконалює у Верховній Раді.



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"Нікого немає. Просто я в Раді сиджу цілими днями. І вже там спілкуюся і слухаю, і постійно спілкуюся. Там же ж парламент! Ось, місце спілкування", - зазначив Беленюк.



Разом з тим, як він наголосив, для деяких оточуючих його людей час буває дивним, наскільки добре людина з його кольором шкіри розмовляє українською.



"Саме сприйняття мене як українця досить комічне... Наприклад, вся команда України заходить до літака, то там стоїть провідник і кожному: "Доброго дня!" А мене бачить, хоча я в такій же ж формі, як і всі, формі збірної України: "Hello!" Тобто люди просто не очікують, що темношкіра людина може спілкуватися вільно українською мовою", - поділився своїми враженнями Жан Беленюк.

Нагадаємо, ввечері 13 серпня в середмісті Києва невідомі намагались спровокувати конфлікт з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком на підставі кольору його шкіри.

Президент Володимир Зеденський закликав поліцейських "жорстко реагувати на такі випадки".



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