Про це в ефірі Еспресо заявив незалежний військовий оглядач, білоруський експерт з питань оборони Олександр Алєсін.

"Що стосується тактичної ядерної зброї. Для цього потрібен принциповий наказ головнокомандувача і далі процедура виконується командувачами більш низького рівня. За експертними інсайдами, скоріше за все, буде застосований принцип "двох ключів". Через те, що Лукашенко проти, щоб без його відома запускали ракети - він не погодиться, щоб ключ був тільки один - у РФ. Росія не погодиться на те, щоб ключ був тільки у Білорусі. Буде принцип "двох ключів". Якщо обидва - Путіна і Лукашенка - повернуті, то тоді є консенсус на запуск з території Білорусі ядерними боєприпасами. Враховуючи амбіції Лукашенка, саме такий принцип буде застосований у випадку розміщення ядерної зброї в Білорусі", - вважає він.