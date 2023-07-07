Найвідоміший іспанський актор сучасності Хав’єр Бардем, який володіє не тільки потужною харизмою, а й талантом перевтілюватися — мабуть, найпривабливіший персонаж для цих вихідних. Після стрічок "Море всередині", "Ескобар" чи "У ролі Рікардо" (за участь у якій минулого року Хав’єра номінували на премію "Оскар" як найкращого актора) або ж інших, не менш цікавих, поглянути, як актор розкривається в одній з останніх своїх робіт - кінострічці "Найкращий бос" - справді дуже цікаво. Принаймні, мені. Однак ми всі - різні. А відтак "Еспресо" пропонує традиційну добірку фільмів на вихідні на всі смаки

"Заручник часу"

У кінотеатрах з 6 липня

Супровідна інформація до цього американського трилера з Мелом Гібсоном у головній ролі повідомляє, що його зняв Майкл Обловіц, який не лише зрежисував стрічку, а й взяв участь у написанні сценарію, а також став одним зі співпродюсерів.

Чесно кажучи, не дуже знаю щось більше про Обловіца окрім того, що є уродженцем Південної Африки та зняв понад 20 фільмів. Але зате – як і ви - чимало знаю про Мела Гібсона. Про зрежисерований ним уже хрестоматійний фільм "Хоробре серце" (кадри, де в останню хвилю свого життя Гібсон у ролі незламного Вільяма Воллеса кричить "Свобода!", згадала половина України, коли орки викинули в мережу відео розстрілу українського полоненого, який крикнув перед смертю "Слава Україні!") Про його стрічку "Апокаліпсис" із життя майя (коли про себе цілий фільм мовчки благаєш головного героя: "Біжи, Лапо, біжи!") чи про "Страсті Христові", які потрясають до глибини душі, що аж важко дихати… А головне про те, що Мел Гібсон ще до всіх подій, які змусили світ про нас говорити, звернувся до ідеологів сучасного лібералізму: "Чому, кричачи на кожному кроці про Голокост, ви мовчите про Голодомор – геноцид українців в Радянському Союзі?"

Отже, цього разу герой Мела Гібсона детектив Кевін Хікі знає, що невдовзі помре від раку. Він дуже хоче, щоби після його смерті його родина не бідувала, а тому придумав організувати власне вбивство. Смерть при виконанні службових обов’язків гарантує чималі виплати родині детектива. Тобто під час чергового завдання його має вбити хтось зі злочинного світу, а організувати випадок має допомогти його багаторічний та надійний інформатор. Однак реалізувати такий задум дуже й дуже складно. Адже якщо про сплановане вбивство дізнається керівництво, то замість виплат його родина отримає лише проблеми. А що, якщо про такий задум стане відомо комусь із тих, кому він перейшов дорогу? Враховуючи чималий стаж роботи в поліції такі недоброзичливці у детектива Хікі є.

У головних ролях: Мел Ґібсон, Кейт Босворт, Домінік Перселл, Нік Стал, Аріель Рейсін, Рассел Річардсон, Джон Кассіні, Ерік Валдез

"Найкращий бос"

У кінотеатрах з 6 липня

Найкраща європейська комедія 2022 року за версією Європейської кіноакадемії та володарка шести нагород від Національної кінопремії Іспанії "Ґойя" з лауреатом "Оскара" (до слова, першого серед іспанців за найкращу чоловічу роль другого плану) харизматичним Хав’єром Бардемом в головній ролі. Режисер Фернандо Леон де Араноа уже не вперше працює з Бардемом. Зокрема в біографічній стрічці "Ескобар" про одного із найзухваліших злочинів світу у ХХ столітті, колумбійського наркобарона Пабло Еміліо Ескобара Гавірію (якщо не бачили, то подивіться обов'язково) Хав’єр Бардем зумів блискуче показати найважливіше – як спокійний і начебто незлий чоловік перетворюється у монстра.

У сатиричній стрічці "Найкращий бос" у Бардема інакша роль - надокучливого керівника компанії Хуліо Бланко, який у гонитві за визнанням себе як найкращого готовий перетнути будь-які червоні лінії. Однак коли здається, що мети майже досягнуто, все раптом починає виходити із-під контролю. Хуліо Бланко вважає, що несподівано і несправедливо, але за кожною халепою - його власна помилка.

У ролях: Хав'єр Бардем, Маноло Соло, Альмудена Амор, Оскар де ла Фуенте, Фернандо Альбісу, Рафа Кастехон, Сонія Альмарчау

"Астрал: Червоні двері"

У кінотеатрах з 6 липня

Ті, хто люблять жахастики, можуть щиро потішитися, адже мова вже про п'ятий і цього разу начебто завершальний фільм франшизи про сім'ю Ламбертів.

Режисером є виконавець однієї з головних ролей Патрік Вілсон, для якого фільм - дебют у режисерському кріслі. Також уперше за роки існування "Астралів" сценаристом став не одноосібно Лі Воннелл, а в співавторстві зі Скоттом Тімсом. У цьому канадсько-американському містичному трилері до своїх ролей повернулися актори, залучені у перших двох фільмах.

Отже, минуло 10 років відтоді, як Далтон Ламберт кілька місяців провів поза межами свого тіла, а за нього велася боротьба в астральному світі. Начебто всі страхи позаду, життя триває. Хлопець планує продовжити навчання у престижному університеті Ліги плюща, а відтак разом зі своїм батьком Джошем вирушає у дорогу. Однак спокійно подолати шлях від дому до нового навчального закладу їм не вдається. Стає очевидним, що аби назавжди позбутися демонів минулого, батько та син мають знову вийти в астрал.

У головних ролях: Патрік Вілсон, Роуз Бірн, Тай Сімпкінс, Ендрю Естор, Хіам Аббасс, Пітер Дагер.

"Родичі поза законом"

З 7 липня на Netflix

Динамічний і веселий комедійний фільм про родину, яка не дотримується законів, але в складних ситуаціях гуртується в єдине ціле. Ще одне кіновтілення не надто свіжої ідеї, коли напередодні свого власного одруження герой знайомиться з найближчими родичами своєї обраниці. Як пишуть у відгуках про цю стрічку, сприйняття її великою мірою може залежати від того, наскільки глядач любить чи ні комедійну особистість Адама Дівайна, який, власне, і зіграв у фільмі роль позитивного банкіра-нареченого, що несподівано для нього опиняється у родині злочинців

"Лінкольн для адвоката"

З 6 липня на Netflix (2 сезон 1 частина. Друга вийде - 3 серпня)

Продовження успішного серіалу від володаря "Еммі" Девіда Е. Келлі на основі романів Майкла Коннеллі. Зокрема в цьому випадку на основі роману "П'ятий свідок". 1 сезон за версією Netflix потрапив у десятку найкращих недаремно: зосередившись на унікальному підході адвоката Міккі Галлера (Мануель Гарсіа-Рульфо) до справ, серіал здобув щирих прихильників у багатьох країнах. Ця динамічна історія, хоч і не переобтяжена якимись особливими творчими знахідками, вміло тримає високу планку. І це вабить.

"Міккі Голлер, харизматичний та успішний адвокат із Лос-Анджелеса, що опинився без роботи після аварії, береться за справу про вбивство, щоб повернутись у гру й за кермо свого "Лінкольна", - анонсують серіал його творці

У ролях: Мануель Гарсія-Рульфо, Нів Кемпбелл, Бекі Ньютон.