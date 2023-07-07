Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Як "Ескобар" став "Найкращим босом": що подивитися на вихідних
Огляд

Як "Ескобар" став "Найкращим босом": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
7 липня, 2023 п'ятниця
18:48
Культура Заручник часу

Від найкращої - за версією Європейської кіноакадемії - комедії 2022 року з найкращим сучасним  іспанським актором до нової стрічки за участі творця "Страстей Христових" - найкасовішого кіно на християнську тематику

Найвідоміший іспанський актор сучасності Хав’єр Бардем, який володіє не тільки потужною харизмою, а й талантом перевтілюватися — мабуть, найпривабливіший персонаж для цих вихідних. Після стрічок "Море всередині", "Ескобар" чи "У ролі Рікардо" (за участь у якій минулого року Хав’єра номінували на премію "Оскар" як найкращого актора) або ж інших, не менш цікавих, поглянути, як актор розкривається  в одній з останніх своїх робіт - кінострічці "Найкращий бос" - справді дуже цікаво. Принаймні, мені. Однак ми всі - різні. А відтак "Еспресо" пропонує традиційну добірку фільмів на вихідні на всі смаки

 "Заручник часу"

У кінотеатрах з 6 липня

Заручник часу

Супровідна інформація до цього американського трилера з Мелом Гібсоном у головній ролі повідомляє, що його зняв Майкл Обловіц, який не лише зрежисував стрічку, а й взяв участь у написанні сценарію, а також став одним зі співпродюсерів.

Чесно кажучи, не дуже знаю щось більше про Обловіца окрім того, що є уродженцем Південної Африки та зняв понад 20 фільмів. Але зате – як і ви - чимало знаю про Мела Гібсона. Про зрежисерований ним уже хрестоматійний фільм "Хоробре серце" (кадри, де в останню хвилю свого життя Гібсон у ролі незламного Вільяма Воллеса кричить "Свобода!", згадала половина України, коли орки викинули в мережу відео розстрілу українського полоненого, який крикнув перед смертю "Слава Україні!") Про його стрічку "Апокаліпсис" із життя майя (коли про себе цілий фільм мовчки благаєш головного героя: "Біжи, Лапо, біжи!") чи про "Страсті Христові", які потрясають до глибини душі, що аж важко дихати… А головне про те, що Мел Гібсон ще до всіх подій, які змусили світ про нас говорити, звернувся до ідеологів сучасного лібералізму: "Чому, кричачи на кожному кроці про Голокост, ви мовчите про Голодомор – геноцид українців в Радянському Союзі?"

Отже, цього разу герой Мела Гібсона детектив Кевін Хікі знає, що невдовзі помре від раку. Він дуже хоче, щоби після його смерті його родина не бідувала, а тому придумав організувати власне вбивство. Смерть при виконанні службових обов’язків гарантує чималі виплати родині детектива. Тобто під час чергового завдання його має вбити хтось зі злочинного світу, а організувати випадок має допомогти його багаторічний та надійний інформатор. Однак реалізувати такий задум дуже й дуже складно. Адже якщо про сплановане вбивство дізнається керівництво, то замість виплат його родина отримає лише проблеми. А що, якщо про такий задум стане відомо комусь із тих, кому він перейшов дорогу? Враховуючи чималий стаж роботи в поліції такі недоброзичливці у детектива Хікі є.

У головних ролях: Мел Ґібсон, Кейт Босворт, Домінік Перселл, Нік Стал, Аріель Рейсін, Рассел Річардсон, Джон Кассіні, Ерік Валдез

"Найкращий бос"

У кінотеатрах з 6 липня

Найкращий бос

Найкраща європейська комедія 2022 року за версією Європейської кіноакадемії та володарка шести нагород від Національної кінопремії Іспанії "Ґойя" з лауреатом "Оскара" (до слова, першого серед іспанців за найкращу чоловічу роль другого плану) харизматичним Хав’єром Бардемом в головній ролі. Режисер Фернандо Леон де Араноа уже не вперше працює з Бардемом. Зокрема в біографічній стрічці "Ескобар" про одного із найзухваліших злочинів світу у ХХ столітті, колумбійського наркобарона Пабло Еміліо Ескобара Гавірію (якщо не бачили, то подивіться обов'язково) Хав’єр Бардем зумів блискуче показати найважливіше – як спокійний і начебто незлий чоловік перетворюється у монстра. 

У сатиричній стрічці "Найкращий бос" у Бардема інакша роль - надокучливого керівника компанії Хуліо Бланко, який у гонитві за визнанням себе як найкращого готовий перетнути будь-які червоні лінії. Однак коли здається, що мети майже досягнуто, все раптом починає виходити із-під контролю. Хуліо Бланко вважає, що несподівано і несправедливо, але за кожною халепою - його власна помилка. 

У ролях: Хав'єр Бардем, Маноло Соло, Альмудена Амор, Оскар де ла Фуенте, Фернандо Альбісу, Рафа Кастехон, Сонія Альмарчау

"Астрал: Червоні двері" 

У кінотеатрах з 6 липня

Астрал

Ті, хто люблять жахастики, можуть щиро потішитися, адже мова вже про п'ятий і цього разу начебто завершальний фільм франшизи про сім'ю Ламбертів. 

Режисером є виконавець однієї з головних ролей Патрік Вілсон, для якого фільм - дебют  у режисерському кріслі. Також уперше за роки існування "Астралів" сценаристом став не одноосібно Лі Воннелл,  а в співавторстві зі Скоттом Тімсом. У цьому канадсько-американському містичному трилері  до своїх ролей повернулися актори, залучені у перших двох фільмах.

Отже, минуло 10 років відтоді, як Далтон Ламберт кілька місяців провів поза межами свого тіла, а за нього велася боротьба в астральному світі. Начебто всі страхи позаду, життя триває. Хлопець планує продовжити навчання у престижному університеті Ліги плюща, а відтак разом зі своїм батьком Джошем вирушає у дорогу. Однак спокійно подолати шлях від дому до нового навчального закладу їм не вдається. Стає очевидним, що аби назавжди позбутися демонів минулого, батько та син мають знову вийти в астрал.

У головних ролях: Патрік Вілсон, Роуз Бірн, Тай Сімпкінс, Ендрю Естор, Хіам Аббасс, Пітер Дагер.

"Родичі поза законом"

З 7 липня на Netflix

Родичі поза законом

Динамічний і веселий комедійний фільм про родину, яка не дотримується законів, але в складних ситуаціях гуртується в єдине ціле. Ще одне кіновтілення не надто свіжої ідеї, коли напередодні свого власного одруження герой знайомиться з найближчими родичами своєї обраниці. Як пишуть у відгуках про цю стрічку, сприйняття її великою мірою може залежати від того, наскільки глядач любить чи ні комедійну особистість Адама Дівайна, який, власне, і зіграв у фільмі роль позитивного банкіра-нареченого, що несподівано для нього опиняється у родині злочинців 

"Лінкольн для адвоката"

З 6 липня на Netflix (2 сезон 1 частина. Друга вийде - 3 серпня)

Лінкольн для адвоката

Продовження успішного серіалу від володаря "Еммі" Девіда Е. Келлі на основі романів Майкла Коннеллі. Зокрема в цьому випадку на основі роману "П'ятий свідок". 1 сезон за версією Netflix потрапив у десятку найкращих недаремно: зосередившись на унікальному підході адвоката Міккі Галлера (Мануель Гарсіа-Рульфо) до справ, серіал здобув щирих прихильників у багатьох країнах. Ця динамічна історія, хоч і не переобтяжена якимись особливими творчими знахідками, вміло тримає високу планку. І це вабить. 

"Міккі Голлер, харизматичний та успішний адвокат із Лос-Анджелеса, що опинився без роботи після аварії, береться за справу про вбивство, щоб повернутись у гру й за кермо свого "Лінкольна", - анонсують серіал його творці

У ролях: Мануель Гарсія-Рульфо, Нів Кемпбелл, Бекі Ньютон.

Відео
Статті
Новини
Кіно
Читайте також:
Окупанти на ЗАЕС
7 липня, 2023 п'ятниця
Росія повинна негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, - США в ОБСЄ
6 липня, 2023 четвер
На ЗАЕС нині перебувають близько 700 росіян, на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда, – Енергоатом
Сергій Лавров
7 липня, 2023 п'ятниця
NBC: Лавров провів з експосадовцями США таємні переговори про умови припинення війни в Україні. У Держдепі відреагували
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
7 липня
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Про Україну без України пошепки й уголос
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 498 дня війни: Сили оборони повернули раніше окуповані території біля Бахмута, а МВФ поліпшив економічний прогноз для України
19:47
Німеччина солдат армія
Уряд Німеччини схвалив закупівлю боєприпасів для артилерії і танків ЗСУ
19:42
Євген Пригожин
Німецька розвідка могла перехопити розмову Лукашенка та Пригожина під час заколоту в РФ, - ARD
19:19
На тлі успішного контрнаступу ЗСУ в армії РФ росте кількість відмов від участі у боях, - Генштаб
19:18
наркотики
У Шотландії хочуть декриміналізувати зберігання наркотиків для особистого вживання
18:54
Ексклюзив
Львів, ракетний удар
Внаслідок російського ракетного удару по Львову зруйновано 36 квартир й 6 пошкоджено, - нардеп Тістик
18:42
Користувачі застосунку Threads скаржаться на проблеми з видаленням акаунтів. Подробиці
18:24
Пресслужба Костянтина Жеваго прокоментувала заяви ДБР та СБУ стосовно кримінальних справ щодо Полтавського ГЗК
18:21
airBaltic
Авіакомпанії Латвії отримали дозвіл на прямі рейси до США
18:04
Ексклюзив
верховна рада
Закон про відпустки й доплати військовим дуже важливий, але залишилися невирішені питання, - нардеп Цимбалюк
18:03
Оновлено
Володимир Зеленський та Зузана Чапутова
Зеленський прибув до Словаччини й зустрівся з президенткою Чапутовою
18:00
OPINION
Радомир Мокрик
Ми знову ведемо боротьбу за ідентичність
17:58
Шойґу і Герасімов
Шойгу випадково визнав побори, приниження та відтік кваліфікованих кадрів з армії РФ
17:57
Німеччина Україна
Глушилки дронів і РЕБ: Німеччина виділила черговий пакет військової допомоги Україні
17:40
телефон
У Києві запустили єдиний номер для виклику всіх надзвичайних служб
17:35
Денис Шмигаль
Україна отримає від Європейського інвестиційного банку кошти на реалізацію двох проєктів із відновлення
17:24
Центр національного спротиву
"Придушити підпілля": Москва наказала окупантам затримати 5 тис. українських партизанів
17:19
грузія
Тбілісі звинуватило Москву у викраденні грузинів на окупованих територіях
17:16
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна веде перемовини з кількома країнами, які можуть стати державами-покровительками, - омбудсмен
17:15
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра
Вирвана проводка: УПЦ (МП) повертає приміщення Лаври у захаращеному стані, - керівник юридичного відділу заповідника
17:13
ЗНО
Понад 10 тисяч абітурієнтів провалили НМТ з математики
17:09
ООН
"Убивають і калічать людей": в ООН виступили проти надання Україні касетних боєприпасів
16:53
Єнс Столтенберг
Столтенберг про касетні снаряди: Україна використовує їх, щоб захиститися
16:47
Shazam
Shazam навчився ідентифікувати пісні з YouTube, Instagram та TikTok
16:46
Zuzana 2
Словаччина виготовить для України 16 самохідних гаубиць Zuzana 2
16:42
Червоний Хрест
Лубінець заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат
16:39
НАТО
Допомогу Україні підтримує 65% громадян країн – членів НАТО, – опитування 
16:29
Польща починає виробництво танків у співпраці з Південною Кореєю
Польща стала лідером з витрат на оборону серед країн НАТО, випередивши США
16:25
Ексклюзив
винищувач F-16
Симулятори F-16 від Чехії допоможуть скоротити курс навчання українців, - головред Defense Express Катков
16:22
запрошення України до НАТО
У світі відбудеться 33 мітинги на підтримку запрошення України до НАТО
16:17
Затримання директора фармакологічної компанії
Постачали ліки до військових шпиталів РФ: СБУ викрила фармакологічну компанію на Житомирщині
16:15
Лукашенко
Лукашенко зажадав вибачень від усіх, хто називає його диктатором
16:01
OPINION
Валерій Пекар
Корупція не закладена в генах
15:55
Євробачення 2023
Організатори Євробачення визначилися з містом, яке прийматиме конкурс у 2024 році
15:52
окупанти
Окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план евакуації колаборантів, документації та цінного майна
15:46
на фото: бойовик "ЛНР"
Бойовика "ЛНР", який передавав ворогу інформацію про позиції ЗСУ, засудили до 10 років ув'язнення
15:39
Швейцарія
Швейцарія офіційно долучилася до європейського проєкту "Небесний щит"
15:35
авто з "Назад у майбутнє"
Культове авто з "Назад у майбутнє" продали за ціною суперкара
15:27
радіація
Киян навчатимуть, як діяти в умовах радіаційного та хімічного забруднення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV