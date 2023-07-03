Як потрапити в укриття, розташоване у школі: відповідь КМДА

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Там зазначили, що жодне укриття в закладах освіти столиці не визначене непридатним, усі вони використовуються за призначенням. Також у школах, у разі потреби, базуються евакуаційні комісії. Крім того, в них розташовано пункти незламності.



"Аби потрапити в укриття або пункт незламності, необхідно мати при собі документи, які посвідчують особу. Додатково всі заклади освіти столиці облаштовані достатньою кількістю камер спостереження та "тривожною кнопкою", а три чверті закладів фізично охороняє "Муніципальна охорона", – розповіли в КМДА про заходи безпеки в укриттях.

Там пояснили, що документи перевіряють задля захисту дітей від диверсійних груп і терористичних загроз.

Ситуація з укриттями в Україні

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, на якому доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

12 червня ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

23 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів. 26 червня президент Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення.

3 липня очільник МОН Оксен Лісовий повідомив, що в Україні укриттями забезпечено 67,8% навчальних закладів.