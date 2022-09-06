"Як ти там?": Олександр Положинський після повернення з фронту написав нову пісню
Ексфронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський та співачка ASILIA сьогодні, 6 вересня, презентували пісню "Як ти там?"
Відео з'явилося на ютуб-каналі Олександра Положинського.
"Цю пісню я написав після того, як повернувся з фронту. Всі думки, відчуття, враження, переживання, події з пісні – це те, що пройшло крізь мене за ті мої перші 10 днів на передовій. Хлопці, які були там зі мною і які чули пісню першими, сказали, що, слухаючи, ловили флешбеки. Значить, все чесно", - пише Положинський.
- Раніше повідомлялося, що ексфронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський перебуває у лавах Збройних сил України вже 3 місяці. Він розповів деталі свого перебування там.
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