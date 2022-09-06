Відео з'явилося на ютуб-каналі Олександра Положинського.

"Цю пісню я написав після того, як повернувся з фронту. Всі думки, відчуття, враження, переживання, події з пісні – це те, що пройшло крізь мене за ті мої перші 10 днів на передовій. Хлопці, які були там зі мною і які чули пісню першими, сказали, що, слухаючи, ловили флешбеки. Значить, все чесно", - пише Положинський.

Раніше повідомлялося, що ексфронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський перебуває у лавах Збройних сил України вже 3 місяці. Він розповів деталі свого перебування там.

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