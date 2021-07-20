Як тільки моніторинг покаже наближення того чи іншого регіону до жовтої зони, карантинні обмеження будуть відновлені, - Ляшко

Про це заявив міністр охорони здоров’я Ляшко в інтерв’ю медичному експерту ЮНІСЕФ в Україні Катерині Булавіновій, повідомляють Факти.

“На сьогодні у нас є всі можливості цього не допустити”, – зазначив Ляшко.

За його словами, буде цікаво спостерігати досвід скасування карантинних обмежень у Великій Британії на тлі різкого зростання кількості нових випадків захворювань на Covid-штам Дельта.

На думку Ляшка, це дуже контроверсійний досвід, який свого часу практикувала Швеція, але незабаром визнала його помилковим і відновила обмеження, обумовлені карантинним режимом.

Що стосується України, яка зараз знаходиться в зеленій зоні, міністр зазначив, що як тільки моніторинг покаже наближення того чи іншого регіону до жовтої зоні, карантинні обмеження будуть відразу ж відновлені.

Міністр нагадав, що постанова уряду про адаптивний карантин у зв’язку з Covid-19 діє, її поки що ніхто не відміняв.