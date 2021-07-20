Як тільки моніторинг покаже наближення того чи іншого регіону до жовтої зони, карантинні обмеження будуть відновлені, - Ляшко
Очікуваний сплеск захворюваності на коронавірусну інфекцію в зв’язку з приходом на територію України штаму Дельта поверне в країну карантинні обмеження, передбачені постановою Кабінету міністрів
Про це заявив міністр охорони здоров’я Ляшко в інтерв’ю медичному експерту ЮНІСЕФ в Україні Катерині Булавіновій, повідомляють Факти.
“На сьогодні у нас є всі можливості цього не допустити”, – зазначив Ляшко.
За його словами, буде цікаво спостерігати досвід скасування карантинних обмежень у Великій Британії на тлі різкого зростання кількості нових випадків захворювань на Covid-штам Дельта.
На думку Ляшка, це дуже контроверсійний досвід, який свого часу практикувала Швеція, але незабаром визнала його помилковим і відновила обмеження, обумовлені карантинним режимом.
Що стосується України, яка зараз знаходиться в зеленій зоні, міністр зазначив, що як тільки моніторинг покаже наближення того чи іншого регіону до жовтої зоні, карантинні обмеження будуть відразу ж відновлені.
Міністр нагадав, що постанова уряду про адаптивний карантин у зв’язку з Covid-19 діє, її поки що ніхто не відміняв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе