Про це інформують у Міністерстві охорони здоров'я України.

У Латвії працює єдиний номер для українців, зателефонувавши за яким, можна дізнатися, як працює медична система в цій країні, знайти вузького спеціаліста й записатися до нього на прийом та отримати консультацію сімейного лікаря чи терапевта: +371-8000-1234 або +371-6704-5005 (для дзвінків із закордонних номерів).

Медичні послуги для вимушених переселенців з України є безплатними. Платити треба тільки за огляд й лікування зубів і тільки дорослим. Для дітей до 18 років стоматологічна допомога в Латвії є безплатною.

Щоб потрапити на прийом до лікаря (будь-якого), потрібно попередньо записатися. Для цього слід зателефонувати або звернутися в реєстратуру закладу, що надає медичні послуги на первинній ланці.

Як і в усіх європейських країнах (Україні зокрема), в Латвії сімейний лікар вирішує більшість проблем, які виникають у людини зі здоров'ям: проводить огляди, лікування, вакцинацію, скеровує на лабораторні й інструментальні дослідження, а за потреби – до вузьких спеціалістів, дає направлення на стаціонарне лікування і виписує рецепти на ліки, у тому числі ті, які відпускаються за державними програми. На безплатні медикаменти, до речі, можуть розраховувати й біженці з України, особливо люди похилого віку із серцево-судинними захворюваннями. Ця програма реімбурсації лікарських засобів є найбільш популярною.

У МОЗ підкреслюють, що більшість препаратів у Латвії є рецептурними.

При невідкладному стані потрібно викликати бригаду екстреної медичної допомоги за номером 112 або 113.

Ті українці, які мають важкі та/або хронічні захворювання, при приїзді до Латвії повинні відразу звернутися до сімейного лікаря й стати в нього на облік. Саме лікарі загальної практики координують таких пацієнтів.

У Латвії знайшли притулок понад 37 тис. біженців з України