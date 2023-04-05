Синоду Онуфрія знадобилося 9 років (!) щоби виключити зі своїх лав Лазаря Швеця — архієрея в Сімферополі, який вірою і правдою прислуговував колаборантам.

А от зовсім звільнити з посади — нема ані волі, ані духу, ані наміру.

Як і одіозного Павла Лебедя.

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Натомість митрополита у Хмельницькому Антонія звільнили нібито на його прохання всього лише за лічені години, ухваливши рішення телефоном.

Чи не стало причиною для цього те, що митрополит Антоній не влаштував картинку війни за майно і передав комісії ключі?

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Чи не стало причиною для цього те, що митрополит Антоній не влаштував картинку війни за майно і передав комісії ключі?

Невдовзі довідаємося більше.

Але в будь-якому разі це сигнал для всіх ієрархів та священників МПвУ — ваше начальство готове за лічені години позбутися будь-кого, не беручи до уваги ані попередніх заслуг, ані моральної мотивації таких рішень.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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