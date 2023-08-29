"Як виправдання Гітлера": релігієзнавець Чорноморець про звеличення Папою Римським російського імперіалізму

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Після заяви Папи Римського щодо російського імперіалізму дуже сильно протестують українські та польські католики. Адже будь-яке виправдання російського імперіалізму та представлення його в якомусь позитивному ключі повинно бути таким самим нонсенсом, як возвеличення Гітлера. Ми ж не чуємо подібних речей щодо світових диктаторів з вуст релігійних лідерів. Не чуємо й через те, що євреї привчили до того, що будь-які заяви, які можуть ображати памʼять про загиблих людей, наражаються на величезну реакцію", - пояснив Чорноморець.

Релігієзнавець вважає, що Папа Римський має просити вибачення перед українцями за звеличення російського імперіалізму.

"Відповідну реакцію ми бачили й з боку мусульман, коли попередній Папа Римський не обережно щось про них сказав. Після реакції мусульман на слова Папи, він змушений був просити вибачення. Відповідно ми як українці повинні протестувати не менше ніж євреї та мусульмани. Крім того, такі заяви дуже небезпечні для самої католицької церкви. Адже після такого вони можуть отримати пусті храми", - додав він.