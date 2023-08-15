Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Українцям радять обмежити перебування на вулиці у найспекотніші години (з 10 до 18). Натомість варто якомога більше часу перебувати в приміщенні з кондиціонером і пити багато рідини, навіть якщо не відчуваєте спраги.

Також МОЗ рекомендує обережно планувати спортивні активності, їсти легку збалансовану їжу, за можливості не вживати алкоголю та охолоджувати шкіру.

"Ніколи не залишайте дітей або домашніх тварин в машині", - наголосили у відомстві.