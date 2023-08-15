Як запобігти погіршенню здоров'я під час спеки: МОЗ дало поради українцям
В Україні спостерігається екстремальна спека, тож дуже важливо пити достатньо води й стежити за самопочуттям. Особливо актуальним це є для людей із груп ризику
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Українцям радять обмежити перебування на вулиці у найспекотніші години (з 10 до 18). Натомість варто якомога більше часу перебувати в приміщенні з кондиціонером і пити багато рідини, навіть якщо не відчуваєте спраги.
Також МОЗ рекомендує обережно планувати спортивні активності, їсти легку збалансовану їжу, за можливості не вживати алкоголю та охолоджувати шкіру.
"Ніколи не залишайте дітей або домашніх тварин в машині", - наголосили у відомстві.
- В Україні 16 серпня очікується сонячна та спекотна погода з максимальною температурою повітря +29…+33 °C.
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