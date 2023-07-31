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Як зареєструвати дитину, народжену на ТОТ: роз'яснення уряду

31 липня, 2023 понедiлок
20:27
Суспільство малюк

В уряді пояснили, які документи необхідно надати батькам, щоб зареєструвати дитину, яка народилася на тимчасово окупованих територіях України

Про це інформує "Уряд online".

Для того, щоб отримати свідоцтво про народження дитини, що народилася на тимчасово окупованих територіях України, батькам потрібно надіслати заяву та копії необхідних документів до Міністерства юстиції на електронну адресу [email protected] До переліку необхідних документів входять:

  • заяву про реєстрацію народження у довільній формі, де зазначено про дитину, матір і батька (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання, реквізити паспорта);
  • паспорта батьків (одного з них), а також заявника, якщо держреєстрація народження проводиться не батьками, а іншою людиною;
  • свідоцтво про шлюб (за наявності);
  • медичний документ, що є підставою для реєстрації народження дитини: медичне свідоцтво про народження за формою 103/о, або довідка, виписана медичним працівником, присутнім під час пологів або який проводив перший огляд новонародженого.

Після реєстрації народження на електронну пошту заявників надійде копія свідоцтва про народження дитини. Для отримання оригіналу свідоцтва родичам або ж їхнім представникам за довіреністю необхідно звернутися з оригіналами документів до будь-якого відділу РАЦС на підконтрольній Україні території.

  • 5 лютого МВС України оприлюднило правила в’їзду в Україну дитини - громадянина України з іноземним свідоцтвом про народження.
Україна
окуповані території
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