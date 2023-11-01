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Як зберігати баклажани? Кому можна вживати й для кого вони шкідливі

1 листопада, 2023 середа
16:02
Здоров'я Баклажани

У складі баклажану велика кількість вітамінів, у тому числі C і B6, фолієва кислота, каротин, а також мікроелементи: калій, кальцій, залізо, мідь, цинк

Баклажан має побічні ефекти: його можна їсти не всім

Яким людям може бути шкідливий баклажан?

  • з проблемами з нирками через вміст оксалатів у цих овочах
  • з алергічними реакціями 
  • які страждають камінням у нирках, слід також обмежити споживання баклажанів
  • з проблемами з травленням, такі як гази та здуття живота
  • з дерматитом
  • вживання баклажанів у будь-якому приготовленому вигляді потенційно може призвести до подразнення шлунка
  • не рекомендуються баклажани вагітним жінкам

Найкраще, коли баклажани запікаються. Так вони корисніші.

Як правильно вибрати і зберігати баклажани?

  • дивіться на форму й вибирайте плоди злегка вигнутої форми
  • зверніть увагу на колір та шкірку - свіжі баклажани мають темніший  колір і гладку шкірку
  • подивіться на стебло - у плодів баклажану тверде стебло, на стику з м'якоттю можна побачити білу частину 
  • спробуйте трохи натиснути на баклажан - якщо після цього на шкірці баклажану залишився відбиток, значить плід стиглий і свіжий.

Як зберігати баклажани?

  • куплені баклажани краще приготувати протягом доби
  • можна загорнути їх у паперові рушники та покласти в ящик для овочів, у якому можна зберігати протягом 3-4 днів
  • не варто зберігати баклажани в запечатаному пакеті
  • не кладіть на баклажани інші продукти
  • баклажани дуже чутливі до етилену, який легко призводить до їхнього псування та гниття 
  • не варто класти баклажани разом із помідорами, бананами та кавунами.

Чим корисні баклажани?

У складі баклажану велика кількість вітамінів, у тому числі C і B6, фолієва кислота, каротин, а також мікроелементи: калій, кальцій, залізо, мідь, цинк. У баклажанах також міститься багато клітковини, необхідної для нормалізації роботи кишечника та зниження рівня холестерину. Особливо багато в баклажанах марганцю, необхідного для здоров'я кісток та профілактики остеопорозу.

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