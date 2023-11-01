Як зберігати баклажани? Кому можна вживати й для кого вони шкідливі

Баклажан має побічні ефекти: його можна їсти не всім

Яким людям може бути шкідливий баклажан?

з проблемами з нирками через вміст оксалатів у цих овочах

з алергічними реакціями

які страждають камінням у нирках, слід також обмежити споживання баклажанів

з проблемами з травленням, такі як гази та здуття живота

з дерматитом

вживання баклажанів у будь-якому приготовленому вигляді потенційно може призвести до подразнення шлунка

не рекомендуються баклажани вагітним жінкам

Найкраще, коли баклажани запікаються. Так вони корисніші.

Як правильно вибрати і зберігати баклажани?

дивіться на форму й вибирайте плоди злегка вигнутої форми

зверніть увагу на колір та шкірку - свіжі баклажани мають темніший колір і гладку шкірку

подивіться на стебло - у плодів баклажану тверде стебло, на стику з м'якоттю можна побачити білу частину

спробуйте трохи натиснути на баклажан - якщо після цього на шкірці баклажану залишився відбиток, значить плід стиглий і свіжий.

Як зберігати баклажани?

куплені баклажани краще приготувати протягом доби

можна загорнути їх у паперові рушники та покласти в ящик для овочів, у якому можна зберігати протягом 3-4 днів

не варто зберігати баклажани в запечатаному пакеті

не кладіть на баклажани інші продукти

баклажани дуже чутливі до етилену, який легко призводить до їхнього псування та гниття

не варто класти баклажани разом із помідорами, бананами та кавунами.

Чим корисні баклажани?

У складі баклажану велика кількість вітамінів, у тому числі C і B6, фолієва кислота, каротин, а також мікроелементи: калій, кальцій, залізо, мідь, цинк. У баклажанах також міститься багато клітковини, необхідної для нормалізації роботи кишечника та зниження рівня холестерину. Особливо багато в баклажанах марганцю, необхідного для здоров'я кісток та профілактики остеопорозу.