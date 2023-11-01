Як зберігати баклажани? Кому можна вживати й для кого вони шкідливі
У складі баклажану велика кількість вітамінів, у тому числі C і B6, фолієва кислота, каротин, а також мікроелементи: калій, кальцій, залізо, мідь, цинк
Баклажан має побічні ефекти: його можна їсти не всім
Яким людям може бути шкідливий баклажан?
- з проблемами з нирками через вміст оксалатів у цих овочах
- з алергічними реакціями
- які страждають камінням у нирках, слід також обмежити споживання баклажанів
- з проблемами з травленням, такі як гази та здуття живота
- з дерматитом
- вживання баклажанів у будь-якому приготовленому вигляді потенційно може призвести до подразнення шлунка
- не рекомендуються баклажани вагітним жінкам
Найкраще, коли баклажани запікаються. Так вони корисніші.
Як правильно вибрати і зберігати баклажани?
- дивіться на форму й вибирайте плоди злегка вигнутої форми
- зверніть увагу на колір та шкірку - свіжі баклажани мають темніший колір і гладку шкірку
- подивіться на стебло - у плодів баклажану тверде стебло, на стику з м'якоттю можна побачити білу частину
- спробуйте трохи натиснути на баклажан - якщо після цього на шкірці баклажану залишився відбиток, значить плід стиглий і свіжий.
Як зберігати баклажани?
- куплені баклажани краще приготувати протягом доби
- можна загорнути їх у паперові рушники та покласти в ящик для овочів, у якому можна зберігати протягом 3-4 днів
- не варто зберігати баклажани в запечатаному пакеті
- не кладіть на баклажани інші продукти
- баклажани дуже чутливі до етилену, який легко призводить до їхнього псування та гниття
- не варто класти баклажани разом із помідорами, бананами та кавунами.
Чим корисні баклажани?
У складі баклажану велика кількість вітамінів, у тому числі C і B6, фолієва кислота, каротин, а також мікроелементи: калій, кальцій, залізо, мідь, цинк. У баклажанах також міститься багато клітковини, необхідної для нормалізації роботи кишечника та зниження рівня холестерину. Особливо багато в баклажанах марганцю, необхідного для здоров'я кісток та профілактики остеопорозу.
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