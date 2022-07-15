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Головна війна з Росією Яка зброя потрібна за ленд-лізом, визначатиме Генштаб, - Мотузяник

Яка зброя потрібна за ленд-лізом, визначатиме Генштаб, - Мотузяник

15 липня, 2022 п'ятниця
17:31
війна з Росією Олександр Мотузяник

У межах ленд-лізу Генштаб ЗСУ самостійно визначатиме та обиратиме зразки озброєння та військової техніки, потрібні військовим

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Ми від ленд-лізу очікуємо дуже позитивного ефекту, оскільки ми самі будемо обирати зразки озброєння та військової техніки, які нам потрібні в той чи інший момент. Яка саме зброя потрібна – визначатиме Генеральний штаб", – сказав він.

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Він додав, що наразі українським військовим потрібна далекобійна артилерія, аби знищувати логістику окупантів.

  • 14 липня у Білому домі розповіли про використання ленд-лізу для України.
  • 9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ленд-ліз для України запрацює наприкінці літа або на початку осені.

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