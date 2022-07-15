Яка зброя потрібна за ленд-лізом, визначатиме Генштаб, - Мотузяник
У межах ленд-лізу Генштаб ЗСУ самостійно визначатиме та обиратиме зразки озброєння та військової техніки, потрібні військовим
Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Ми від ленд-лізу очікуємо дуже позитивного ефекту, оскільки ми самі будемо обирати зразки озброєння та військової техніки, які нам потрібні в той чи інший момент. Яка саме зброя потрібна – визначатиме Генеральний штаб", – сказав він.
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Він додав, що наразі українським військовим потрібна далекобійна артилерія, аби знищувати логістику окупантів.
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