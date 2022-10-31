Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Я думаю, що тут ситуація абсолютно зрозуміла - Україна з моменту, коли вона віддала свою ядерну зброю чітко і ясно заявила, що ми проти розповсюдження ядерної зброї по світу - безвідносно того, кого це стосується", - зазначив він.

Огризко назвав позицію України послідовною і принциповою.

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"Якщо ця позиція зміниться - тоді буде змінено і формат голосування. Поки що, ми стоїмо на цих позиціях. Мені здається, уявити те, що ми проголосували по іншому - то в Москві через декілька секунд кричали б, що Україна підтвердила, що вона хоче стати ядерною державою. Чи ми б хотіли такого розвитку подій? Очевидно, що ні. Ті, хто кричать про зраду і про те, що ми голосували разом з Росією і Білоруссю - це насправді те, куди нас заганяє московська пропаганда. Не треба там шукати зради - її там немає. Є принципова позиція, якої ми дотримуємося", - підсумував ексміністр.