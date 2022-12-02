Яхту Медведчука продадуть на аукціоні: куди підуть гроші, - The Guardian
Супер'яхту Royal Romance Віктора Медведчука вартістю 200 млн доларів продадуть на аукціоні. Вторговані кошти підуть на користь України
Про це передає The Guardian.
Зазначається, що Хорватський суд ухвалив, що 92,5-метрову яхту Медведчука Royal Romance слід передати Українському агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Відомо, що АРМА - це спеціальний відділ українського уряду, якому доручено "пошук, відстеження та управління корупційними активами". Його агенти прилетіли до Хорватії, щоб "оглянули заарештовану яхту, що належить членам родини народного депутата та одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили".
"АРМА розшукувала вказаний актив у рамках кримінального провадження, а згодом після накладення арешту отримала елітне майно для збереження економічної цінності шляхом продажу його на аукціонах", - пояснили в агентстві.
Це буде перший подібний продаж від імені народу України після того, як західні уряди запровадили обмеження на активи сотень олігархів після вторгнення Росії в Україну в лютому.
- 21 лютого активісти ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний та Євген Черепня зафіксували, як Медведчук намагався втекти за кордон. Вони повідомили про це поліцію, її працівники провели в будинку лідера ОПЗЖ обшук й запевнили, що поставлять Медведчука на посилений контроль. 12 квітня Служба безпеки України впіймала лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна.
- 29 серпня у Стрийському районі Львівщини арештували три земельні ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Також з полону визволили 10 іноземців. Їх обміняли на 55 російських військових та кума Путіна, Віктора Медведчука.
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