Про це передає The Guardian.

Зазначається, що Хорватський суд ухвалив, що 92,5-метрову яхту Медведчука Royal Romance слід передати Українському агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Відомо, що АРМА - це спеціальний відділ українського уряду, якому доручено "пошук, відстеження та управління корупційними активами". Його агенти прилетіли до Хорватії, щоб "оглянули заарештовану яхту, що належить членам родини народного депутата та одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили".

"АРМА розшукувала вказаний актив у рамках кримінального провадження, а згодом після накладення арешту отримала елітне майно для збереження економічної цінності шляхом продажу його на аукціонах", - пояснили в агентстві.

Це буде перший подібний продаж від імені народу України після того, як західні уряди запровадили обмеження на активи сотень олігархів після вторгнення Росії в Україну в лютому.

21 лютого активісти ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний та Євген Черепня зафіксували, як Медведчук намагався втекти за кордон. Вони повідомили про це поліцію, її працівники провели в будинку лідера ОПЗЖ обшук й запевнили, що поставлять Медведчука на посилений контроль. 12 квітня Служба безпеки України впіймала лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна.

29 серпня у Стрийському районі Львівщини арештували три земельні ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Також з полону визволили 10 іноземців. Їх обміняли на 55 російських військових та кума Путіна, Віктора Медведчука.

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