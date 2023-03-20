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OPINION

Яким шляхом піде судова реформа в Україні

Михайло Жернаков
20 березня, 2023 понедiлок
16:06
Погляд Михайло Жернаков

Вища конкурсна комісія суддів має три варіанти дій

Ми вже не раз писали, що зараз в Україні близько 2500 суддівських вакансій, а буде десь 3000. Це приблизно половина всіх суддів в Україні.

За умови сильної та незалежної ВККС, яка проводить суддівські конкурси, на ці посади прийдуть нові, компетентні й доброчесні, судді. Це дає високий шанс того, що система зміниться практично до невпізнаваності.

Зараз у фіналі конкурсу до ВККС — дуже хороша вибірка з 32 фіналістів. А значить, ми в метрі від визначального успіху в судовій реформі, за яку боремося вже майже 10 років. І вий на болотах судової мафії про те, як "усе погано", це добре підтверджує.

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Зараз у фіналі конкурсу до ВККС — дуже хороша вибірка з 32 фіналістів. А значить, ми в метрі від визначального успіху в судовій реформі, за яку боремося вже майже 10 років. І вий на болотах судової мафії про те, як "усе погано", це добре підтверджує

Ми також не раз писали, що головним лакмусовим папірцем для того чи вдалася реформа ВРП буде те як вона призначить нову ВККС.

І тут є три сценарії.

Перший - "саботаж".

ВРП може вийти й сказати: Конкурсна комісія не там поставила кому, а тому це все незаконно і ми відмовляємося призначати нову ВККС.

Або призначити до неї 5 або менше суддів, що зробить її склад неповноважним, що в принципі те саме.

В таке я не вірю, бо це явний зрив євроінтеграції та підігравання ворогу.

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Другий - "тихий саботаж".

Призначення слабкої/підконтрольної/не налаштованої на зміни ВККС.

ВРП довго пручатиметься, але таки затвердить якесь положення про відбір судді, яке, втім не гарантуватиме оптимального вибору. ВККС призначається не явно уродська, але слабка (це все ще можливо), і на 3000 вакансій призначає не найкращих, а знов кумів/братів/сватів і взагалі кого попало.

Якби я хотів не явно, але максимально ефективно підіграти судовій мафії й саботувати судову реформу — я б саме так і робив.

При цьому прямо підіграти Росії ВРП може і не хотіти, але саме так фактично і вийде.

З усіх боків членам ВРП зараз розповідають, який конкурс не такий, і як це допустити, щоб нова ВККС була повністю незалежною. Але виконати її треба, бо інтеграція до ЄС і успіх країни на дорозі не валяються

Третій - "максимальне сприяння".

ВРП не ведеться на провокації, затверджує прозорі й чесні правила добору і визначає 16 сильних членів ВККС, орієнтованих на зміни та здатних їх втілювати.

Судова реформа вдається, а з нею — євроінтеграція і подальший розвиток країни.

Це непроста задача, бо з усіх боків членам ВРП зараз розповідають, який конкурс не такий, і як це допустити, щоб нова ВККС була повністю незалежною.

Але виконати її треба, бо інтеграція до ЄС і успіх країни на дорозі не валяються. А особливо в тих умовах, у яких ми зараз є.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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