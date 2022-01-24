Якщо для Заходу це новина, то для нас ця війна триває уже 8 років: Данілов заявив, що Україна знає плани та наміри РФ і готова їм протистояти

Про це Данілов сказав у інтерв'ю "BBC-Україна".

"Чи готові ми до їхніх (російських, - ред.) активних дій? Так, готові. Чи будуть вони їх проводити? Нам невідомо, але підготовка у нас до цього іде і тут не треба робити якісь наголоси. Ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо", - сказав Данілов.

Він зазначив, що напруження для України триває ще з 2014 року, коли Росія захопила Крим. Данілов наголосив, що як гаранти Будапештського меморандуму США та Велика Британія не відреагували на ті події.

"Потім розпочалася війна на території Луганської та Донецької областей. Зараз ця війна у нас триває, вона триває вже восьмий рік. І якщо це для політиків, які перебувають у Вашингтоні та інших країнах, новина, то для нас це сьогодення", - зазначив секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що не варто розганяти паніку у зв'язку з інформацією про можливе нове вторгнення РФ. Росія демонструє агресивну поведінку вже давно, тому треба спокійно і виважено відповідати їй.

"Ми розуміємо плани і наміри РФ, нам репетувати тут не треба. Завдання для РФ номер один - це розхитування внутрішньої ситуації в нашій країні. І сьогодні, на превеликий жаль, вони дуже успішно цим займаються. Наше завдання - в спокійній виваженій обстановці робити свою справу. Що ми і робимо", - сказав Данілов.

