Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, - Данілов

Про це повідомляє офіційний Facebook-профіль РНБО.



За словами Данілова, територію Білорусії РФ зараз використовує для своїх військових цілей у розв‘язаній війні проти України, але якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений.



Секретар РНБО також відзначив, що президент Росії примушує Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії.



"Лукашенко розуміє, що це буде крахом для Білорусії. Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише Путіну", - наголосив Олексій Данілов.



"Секретар РНБО зазначив, що рашизм, який існує в рф вже понад 20 років і на який світ не звертав уваги, призвів до початку третьої світової війни в Європі. Росіяни вже публічно говорять про плани захопити європейські країни. Представники французького і німецького бізнесу, які не пішли з рф, фактично є спільниками країни-терориста, оскільки на гроші від цієї торгівлі рф купує зброю, якою вбиває українців", - йдеться в повідомленні РНБО.



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Нагадаємо, 19 березня голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин заявив, що між Білоруссю та Україною немає залізничного сполучення.

19 березня підконтрольний режиму Лукашенка надзвичайний та уповноважений посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол заявив, що окрім нього з української території виїхали ще 10 співробітників посольства.