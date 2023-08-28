Відкриття: в Україні є овердофіга людей, котрі справді відчувають якесь мазохістське задоволення від того, що відбувається з країною, і як страждають українці. При чому вони теж страждають з усіма, але задоволення від "а я ж казала" перекриває усі жахи війни.

Це чимось схоже на друге пришестя Христа для релігійних фанатиків, який прийшов нарешті й палить усіх грішників пекельним вогнем онлайн. Так, палить і їх, але яке задоволення спостерігати за тим як горять всі, кого зневажали та хто бісив.

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Ці люди стискають губи в ниточку і знизують зверхньо плечима. "Страждаєте? Що ж, ви це заслужили." Ці люди стоять над жертвою ДТП, якій автівка переїхала ноги на пішохідному переході, заглядають щиро в очі й питають: "А ти чого не дивилась по сторонах? Можеш на мене ображатись, закривавлена людино з переламаними ногами, але ти це заслужила. не ображайся, але це правда". І йдуть далі, задоволені собою.

Ці люди отримують оргазмічне задоволення від настання справедливості та кари, й побачили її у війні в Україні. Так, звісно, шкода, українці, що з вами таке відбувається, але ж.... За останні роки після "але" українцям приносять дуже багато гидких маніпуляцій. Зате можна чітко тепер визначити, що кожен, який вживає "але" - тобі не друг.

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Так, страшна війна, але нащо ви бомбили Донбас 8 років?

Так, руйнують ракетами цивільні будинки, але нащо ви там ховаєте ППО поміж них?

Так, у вас мільйони біженців, тисячі убитих, сиріт і покалічених, але чому ви такі невдячні?

Знайте: якщо людина вживає слово "але" про війну й українців — перед вами маніпулятор. Хай навіть після "але" йтимуть мегакрасномовні метафори, контраргументи й риторичні прийоми.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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