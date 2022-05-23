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Головна війна з Росією "Якщо питання на столі буде одне – припинення війни", - Зеленський про умову зустрічі з Путіним

"Якщо питання на столі буде одне – припинення війни", - Зеленський про умову зустрічі з Путіним

23 травня, 2022 понедiлок
22:15
війна з Росією На фото президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним за однієї умови

Цю умову Володимир Зеленський оприлюднив під час віртуальної зустрічі в Українському домі на Давоському економічному форумі.

Президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, лише якщо на них обговорюватиметься припинення війни, яку Росія почала проти України.

Зеленський заявив, що без Путіна у Росії не ухвалюють жодних рішень. "І йдеться про конкретне рішення про припинення війни, то без нього (Путіна, - ред.) цього рішення не буде, не обійдеться без зустрічі з президентом РФ... А після того, що вони наробили, великих бажань щодо цих зустрічей точно немає. І великих бажань зустрічатися з посередниками нема і не буде", - сказав президент України.

Він пояснив, що саме через цю обставину не має наміру зустрічатися ні з ким, "крім як з президентом РФ".

"І тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити", - підсумував Зеленський.

  • Під час зустрічі в Українському домі Давоса президент Володимир Зеленський також заявив, що на Сході України російська війська мають у 20 разів більше техніки, ніж українські.

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Володимир Зеленський
Давоський саміт
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