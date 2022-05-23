"Якщо питання на столі буде одне – припинення війни", - Зеленський про умову зустрічі з Путіним
Президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним за однієї умови
Цю умову Володимир Зеленський оприлюднив під час віртуальної зустрічі в Українському домі на Давоському економічному форумі.
Президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, лише якщо на них обговорюватиметься припинення війни, яку Росія почала проти України.
Зеленський заявив, що без Путіна у Росії не ухвалюють жодних рішень. "І йдеться про конкретне рішення про припинення війни, то без нього (Путіна, - ред.) цього рішення не буде, не обійдеться без зустрічі з президентом РФ... А після того, що вони наробили, великих бажань щодо цих зустрічей точно немає. І великих бажань зустрічатися з посередниками нема і не буде", - сказав президент України.
Він пояснив, що саме через цю обставину не має наміру зустрічатися ні з ким, "крім як з президентом РФ".
"І тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити", - підсумував Зеленський.
- Під час зустрічі в Українському домі Давоса президент Володимир Зеленський також заявив, що на Сході України російська війська мають у 20 разів більше техніки, ніж українські.
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