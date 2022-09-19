Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Об’явити війну має право тільки президент РФ Володимир Путін, згідно закону Росії. Якщо він це зробить для того, щоб об’явити загальну мобілізацію - Росія втратить можливість впливати на міжнародне суспільство, на міжнародний інформаційний простір через такий вигідний для них майданчик, як ООН. Саме Радбез ООН може позбавити Росію права голосу, виключно у тому випадку, якщо вона об’явить війну. Якщо це станеться, вони не зможуть розповсюджувати свої пропагандистки наративи, їм це не вигідно", - пояснив Коваленко.

За його словами, охочих росіян воювати в Україні, гинути або отримати поранення не дуже багато.

"Якщо буде примусова мобілізація, може статися бунт у військовій частині. Це розуміють у кремлі, це розуміє Путін, Шойгу, Герасимов. Загальна мобілізація - це в першу чергу удар по самій РФ", - додав Коваленко.

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