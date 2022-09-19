Якщо Путін розпочне загальну мобілізацію, він втратить змогу впливати на міжнародне суспільство через ООН, - військовий експерт Коваленко
Військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко впевнений, що у Росії ніколи війну не назвуть війною
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Об’явити війну має право тільки президент РФ Володимир Путін, згідно закону Росії. Якщо він це зробить для того, щоб об’явити загальну мобілізацію - Росія втратить можливість впливати на міжнародне суспільство, на міжнародний інформаційний простір через такий вигідний для них майданчик, як ООН. Саме Радбез ООН може позбавити Росію права голосу, виключно у тому випадку, якщо вона об’явить війну. Якщо це станеться, вони не зможуть розповсюджувати свої пропагандистки наративи, їм це не вигідно", - пояснив Коваленко.
За його словами, охочих росіян воювати в Україні, гинути або отримати поранення не дуже багато.
"Якщо буде примусова мобілізація, може статися бунт у військовій частині. Це розуміють у кремлі, це розуміє Путін, Шойгу, Герасимов. Загальна мобілізація - це в першу чергу удар по самій РФ", - додав Коваленко.
- Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відкинув звинувачення РФ у воєнних злочинах в Ізюмі
- Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на попередження президента США Джо Байдена про наслідки застосування ядерної зброї, порадив читати військову доктрину РФ
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.07
Купівля 40.07Продаж 40.94
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе