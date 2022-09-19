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Головна війна з Росією "Той самий сценарій, що в Бучі": у Кремлі цинічно прокоментували масові вбивства в Ізюмі

"Той самий сценарій, що в Бучі": у Кремлі цинічно прокоментували масові вбивства в Ізюмі

19 вересня, 2022 понедiлок
14:04
війна з Росією масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відкинув звинувачення РФ у воєнних злочинах в Ізюмі

Про це повідомляють російські ЗМІ.  

За словами Пєскова звинувачення російських військових у масових вбивствах цивільних в Ізюмі на Харківщині нібито є безпідставними та висунуті за тим же "сценарієм", що і в Бучі на Київщині, де окупанти навесні закатували сотні мирних жителів.   

"Ви знаєте, це той самий сценарій, що у Бучі. За одним сценарієм усе розвивається. Це брехня, це брехня. І, звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії",- сказав Пєсков. 

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Володимир Путін
Київщина
Дмитро Пєсков
Буча
Харківщина
Ізюм
воєнні злочини Росії
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