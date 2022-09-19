Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова звинувачення російських військових у масових вбивствах цивільних в Ізюмі на Харківщині нібито є безпідставними та висунуті за тим же "сценарієм", що і в Бучі на Київщині, де окупанти навесні закатували сотні мирних жителів.

"Ви знаєте, це той самий сценарій, що у Бучі. За одним сценарієм усе розвивається. Це брехня, це брехня. І, звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії",- сказав Пєсков.

23 квітня у Бучі завершилася ексгумація загиблих та було виявлено 412 тіл вбитих росіянами мирних жителів.

17 травня Дмитро Пєсков назвав масові вбивства російськими окупантами цивільного населення в Бучі "кровожерливим" фейком західних піарників.

15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання сотень людей.

16 вересня в Ізюмі розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання.

17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання 99% мають ознаки насильницької смерті.

Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше тисячі.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb