"Той самий сценарій, що в Бучі": у Кремлі цинічно прокоментували масові вбивства в Ізюмі
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відкинув звинувачення РФ у воєнних злочинах в Ізюмі
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Пєскова звинувачення російських військових у масових вбивствах цивільних в Ізюмі на Харківщині нібито є безпідставними та висунуті за тим же "сценарієм", що і в Бучі на Київщині, де окупанти навесні закатували сотні мирних жителів.
"Ви знаєте, це той самий сценарій, що у Бучі. За одним сценарієм усе розвивається. Це брехня, це брехня. І, звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії",- сказав Пєсков.
- 23 квітня у Бучі завершилася ексгумація загиблих та було виявлено 412 тіл вбитих росіянами мирних жителів.
- 17 травня Дмитро Пєсков назвав масові вбивства російськими окупантами цивільного населення в Бучі "кровожерливим" фейком західних піарників.
- 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання сотень людей.
- 16 вересня в Ізюмі розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання.
- 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання 99% мають ознаки насильницької смерті.
- Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше тисячі.
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