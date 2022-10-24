Якщо Путін виведе війська - настане мир, якщо Зеленський припинить воювати - Україна перестане існувати, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не може припинити воювати з Росією, оскільки припинить існувати, як незалежна держава
Про це повідомляє DW.
За словами Єнса Столтенберга, сам президент Росії Володимир Путін розпочав цю війну, і саме він може закінчити її завтра, вивівши свої війська.
"Ми повинні пам'ятати, що якщо Путін та Росія припинять воювати, настане мир. Якщо президент Зеленський та Україна припинять воювати, Україна перестане існувати як незалежна держава. І ми не хочемо, щоби це сталося. Саме тому ми підтримуємо Україну", - сказав Столтенберг.
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18 жовтня Єнс Столтенберг заявив, що НАТО вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.
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