Якщо Путін збереже обличчя, це буде останній цвях у труну повоєнного порядку, – посол Польщі в ООН

Про це він сказав в інтерв’ю PAP.

Зокрема відомо, що на думку Щерського, ключовим питанням для того, як пройде новий рік, буде те, чи відбудеться перелом у війні в Україні й за яких умов.

"Для змісту миру найважливішим питанням є: як будуть вирішуватися питання з Росією? Чи можливо, що російський імперіалізм буде визнаний ідеологією, яка загрожує світовому порядку, на тій же підставі, на якій свого часу був визнаний німецький нацизм? Бо якби це сталося, то це відкрило б шлях до повторення рішень, прийнятих після закінчення Другої світової війни - позбавлення Росії інструментів грати роль глобальної наддержави (в тому числі в ООН), віддання під міжнародний суд воєнних злочинців у погонах і костюмах, включно з Путіним, виплата воєнних репарацій та інші подібні заходи", - переконаний Щерський.

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Якщо, за його словами, візьме гору варіант "наведення порядку" і збереження обличчя Путіна це може стати "останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, символізованого принципами Статуту ООН".

1 січня повідомлялося, що прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський нібито вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО.

2 січня президентка Єврокомісії повідомила про першу в цьому році телефонну розмову з Зеленським: подробиці.

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