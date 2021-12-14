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Війна з Росією
Головна війна з Росією Якщо Путіна не стане, це може дати вікно можливостей для України, але загроза з боку РФ - це надовго, - аналітик
Ексклюзив

Якщо Путіна не стане, це може дати вікно можливостей для України, але загроза з боку РФ - це надовго, - аналітик

14 грудня, 2021 вiвторок
21:49
війна з Росією

Аналітик Андрій Юсов вважає, що загрози з боку Росії для України можуть не завершитись з кінцем правління Володимира Путіна

Про це він сказав у ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресo.TV.

"Є більш радикальне крило, яке готове на війну. Це означає міць, але все одно будемо торгувати і продавати газ. Найбільш радикальне крило в Кремлі залишається комуністами-капіталістами - вони хочуть продавати газ, нафту на Захід, але хочуть бути імперією. Якщо Путіна не стане, це нам нічого не поліпшить", - сказав Юсов.

Він вважає, що можна говорити про якісь поліпшення тільки, якщо РФ не стане як неоімперії, якщо вона колись перетвориться на демократичну федерацію вільних народів.

"Тактично, тим не менше, коли Путіна не стане, у нас може з'явитись вікно можливостей і питання як Україна та цивілізований світ використають його. Дуже важливо, в який спосіб не стане Путіна.
Якщо він просто передасть владу якомусь Шойгу (міністр оборони РФ, - ред) - то це одна модель, якщо це буде наслідком внутрішних процесів, низових, революційних - це може бути інший сценарій для України. Але в будь-якому разі, ми повинні розуміти, що історія з російською загрозою - це надовго. Швидкого рішення для України не помічається", - підсумував аналітик.

  • Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що ситуація довкола кордонів України й надалі залишається напруженою. Він закликав до консолідованої відповіді РФ.

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Андрій Юсов
Великий ефір Василя Зими
Володимир Путін
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