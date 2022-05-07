Якщо раз за кілька днів син напише, що живий, - ми вважаємо це за щастя, - батько бійця "Азов"

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зв’язок дуже поганий. Якщо раз на декілька днів син напише, що живий, - то це ми вважаємо за щастя. Ситуація, що існує страшна та неймовірна, такого ще не було у 21 сторіччі. Розвиваються технології, інформаційний світ стає все ширше й ми бачимо у прямому ефірі, як вбивають тисячі людей. Весь світ це бачить. Є декілька сотень заручників. Людей, які зараз там знаходяться. Яких прямо зараз вбивають. Вони ані на Місяці, ані на Марсі, вони тут, на цій планеті. І тут є 8 млрд людей, які можуть допомогти. Можуть цьому зарадити. Ми - батьки, родичі тих, хто зараз там знаходиться волаємо на весь світ, що треба допомога", - переконаний Сухарніков.

Також батько бійця "Азов" додав, що є певний план евакуації. Є рішення, не вистачає тільки доброї волі тих, хто має владу.



"В нас є певний план, так звана екстракція. Був прецедент, під час Другої світової війни, відома "Дюнкерська" операція (Дюнкерська евакуація, кодова назва Операція «Динамо» — військова операція з евакуації формувань британських, французьких та бельгійських військ, що опинилися притиснутими Вермахтом до атлантичного узбережжя в ході битви за Дюнкерк на північному сході Французької республіки, - ред.), тоді Гітлер, наймерзенніша людина у світі, видав свій відомий "стоп-наказ" й на певний час зупинилися військові дії й у військових була можливість евакуюватися через Ла-Манш до Британії. Ми звертаємось до всього світу, щоб "Дюнкер - 2" реалізувати в Маріуполі. Притягнути світових лідерів, гарантів. Є технічна можливість, наприклад, човнами вивезти людей у Туреччину. В якусь третю країну, або на підконтрольну Україні територію", - підкреслив Сухарніков.

Сьогодні, 6 травня, з Азовсталі вдалося витягти 50 жінок, дітей та людей похилого віку. 7 травня буде продовжено евакуаційну операцію. Якщо все буде за планом, о 17:00 біля Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть цивільних до Безіменного

Російські війська з протитанкового ракетного комплексу підбили авто для евакуації з заводу "Азовсталь" в Маріуполі під час режиму припинення вогню

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