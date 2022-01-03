Якщо РФ силоміць перекроюватиме карту Європи, на неї очікуватимуть санкції, - МЗС Фінляндії

Про це пише Yle.



За словами дипломата, Захід застосує економічні обмеження проти Росії, "якщо події почнуть розгортатися за найгіршим сценарієм".



"Якщо одна зі сторін почне із застосуванням сили перекроювати карту Європи і втручатися в суверенітет інших держав, то першим кроком у відповідь стануть потужні економічні санкції", - повідомив Пекка Хаавісто.



Він висловив сподівання, що до таких заходів не дійде.

Нагадаємо, у Конгресі США зазначили, що вторгнення РФ до України можуть стримати тільки "небачені санкції".

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