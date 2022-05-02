Якщо Росія спровокує війну зі сторони Придністров'я — це буде свідченням, що РФ йде на випередження, — директор ЦДАКР

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Якби Україна спільно з Молдовою почала нищити цей так званий придністровський контингент, то ця історія могла б бути на користь Україні й могла б бути відчутною перемогою", – сказав Бадрак.

Експерт додав, що єдиною перешкодою є те, що Україна не може зараз розгруповувати сили на різні напрямки: "Зараз не той момент, щоб розгруповувати сили", – наголосив експерт.

Додамо, Росія має плани щодо вторгнення в Молдову, про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українському військовому керівництві. Співрозмовники видання кажуть, що російські спецслужби розглядають можливість роздмухування безпорядків і заколотів у країні. За даними джерел, українська розвідка зауважила певну активність на аеродромі Тирасполя – фактичної столиці невизнаного Придністров’я. Джерела припускають, що російські військові планують здійснити висадку повітряного десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито ті летітимуть з летовища в окупованому Криму.

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