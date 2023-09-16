Якщо Шуфрич не складе повноважень голови комітету з питань свободи слова, ВР знайде механізм відкликання, - Корнієнко

Про це Корнієнко повідомив у коментарі Укрінформу.

За його словами, у них вже є кілька проєктів постанов, які стосуються відкликання Нестора Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова. Наразі визначають, яка з них найбільше відповідає регламенту.

"Якщо не відповідає жодна, створити нову. Звичайно, було б ідеально, щоб він сам написав заяву на складання повноважень, бо він технічно найближчі 60 днів, напевно, не зможе бути якісним головою комітету... Якщо він це не зробить, ми знайдемо механізми, як це зробити в залі", – вказав Корнієнко.

Що передувало

15 вересня правоохоронці провели обшуки в народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Йому повідомили про підозру в державній зраді.

"За даними слідства, народний депутат України виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви й був завербований ФСБ РФ. Підозрюваний систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора, проводячи підривну діяльність проти України. Він розповсюджував інформацію, спрямовану на вираження осуду, применшення авторитету та дискредитацію інститутів української влади. Також він дискредитував діяльність керівників розвідувальних та правоохоронних органів", - повідомили у Офісі генпрокурора.

Під час обшуків за місцем проживання Шуфрича знайшли радянську символіку та підписаний ним і лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Документ, датований 2014 роком, передбачав перейменування цих областей у так звані краї, широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.

Нардеп пізніше прокоментував, про що йшла мова.

"Це був компроміс, який можна було реалізувати в червні 2014 року. Порошенко 30 червня прийняв рішення, замість того, щоб завершити переговорний процес, вирішити цю ситуацію у військовий спосіб", – заявив Шуфрич.

Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.