Якщо систематично відпрацьовуватимемо нашими засобами на 500-800 км углиб РФ, то це пришвидшить бажання росіян закінчити війну, - генерал Кривонос
Сергій Кривонос, генерал ЗСУ, перший заступник Командувача ССО ЗСУ (2016—2019 рр.), ексзаступник секретаря РНБО, вважає, що противника може зупинити наша адекватна відповідь за кількістю ураження російських об'єктів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"ППО не всесильна, головне - правильне її розташування для захисту наших об'єктів. Задача номер один ППО – з використанням засобів радіолокаційної розвідки виявляти на дальніх підступах об'єкти, що летять у нашу сторону. А час реагування – це вже інше питання. Для нас завдання, аби зупинити ворога, - це власними ресурсами пришвидшити виготовлення великої кількості безпілотних летальних апаратів з потужною завантаженістю по вибухових речовинах, щоб почати бомбити Росію хоча б углиб 500-800 км. Коли ми вийдемо на систематичне відпрацювання по території РФ нашими засобами, то це достатньо пришвидшить у росіян бажання закінчити війну", - сказав генерал.
Сергій Кривонос додав, що поки ми невеличкою кількістю безпілотників завдаємо поодинокі, точкові удари по російській території, це ворога не зупиняє.
"А от адекватна відповідь, за кількістю ураження їхніх об'єктів, може противника зупинити. Тому, треба як найшвидше нарощувати наші спроможності по кількох напрямках. Перше – власне виробництво, а друге – дипломатичний фронт, щоб союзники надали нам засоби ураження значно більшої дальності. А ще й третє – дотиснути наших американських партнерів, щоб скоріше запрацював ленд-ліз у тому обсязі, який ми очікували, але поки що цього немає", - зауважив Кривонос.
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