Якщо США не допомагатимуть Україні, американським солдатам доведеться воювати в Європі, - Остін

Про це повідомляє Голос Америки.

У вівторок, 31 жовтня під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань очільник оборонного відомства США Ллойд Остін заявив, що президент України Володимир Зеленський не перебільшує, коли каже, що без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну проти Росії.

"Він не перебільшує. Як ви знаєте, ми надали Україні значні обсяги безпекової допомоги. До того ж через наше лідерство, наш приклад, близько 50 інших країн приєднались, щоб разом працювати в коаліції, щоб також надавати допомогу. Вони виділили близько $35 млрд на ці загальні зусилля. Я думаю, що наше лідерство в цих зусиллях дійсно має значення", - сказав Остін.

Відповідаючи сенатору від штату Род Айленд Джейку Ріду щодо застосування статті 5 у статуті НАТО (напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу), Остін ствердив те, що якщо США не нададуть зараз ресурси Україні, то велика ймовірність того, що згодом американські солдати будуть у "Європейському театрі війни".

"Я думаю, якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні. Якщо ви — країна Балтії, ви думаєте: я - наступний. І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у перестрілці", - зазначив голова Пентагону.

Остін погодився з твердженням Ріда, що США стоять перед вибором між наданням українцям зброї і фінансів і участю американських солдатів у війні в Європі.

Він розповів, що у Вашингтоні розуміють стратегію Путіна затягнути цю війну і запевнив, що США намагаються зробити все можливе, щоб підтримати Україну.

"В Україні Путін відчув, що може перечекати. Це частина його стратегії, основна частина його стратегії. Він сподівається, що Заходу набридне підтримувати Україну, і таким чином він скоро досягне свого. Якщо це так, якщо ми не будемо підтримувати Україну, і Путін переможе, він не зупиниться на Україні. Ми це знаємо, всі це знають. Тому я вважаю, що важливо робити все необхідне, аби підтримати Україну та Ізраїль і допомогти їм захистити свою суверенну територію", - прокоментував Остін.

Він також наголосив, що війни в Україні та Ізраїлі впливають на національні інтереси США.