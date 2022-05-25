Якщо Україна впаде, Словаччина буде наступною, - словацький премʼєр Геґер
В разі поразки України у війні з Росією, наступною буде Словаччина
Про це передає CNN з посиланням на премʼєра Словаччини Едуарда Геґера.
Під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Геґер виступив з різким попередженням щодо майбутнього його країни, у разі якщо Росія переможе Україну.
"Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина", - сказав він.
За його словами, члени Євросоюзу занадто довго "продавали цінності за газ і нафту".
"По суті, ми занадто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ і нафту. Компроміс з Путіним спричинив війну в Україні. Агресивна війна, люди гинуть. Українці проливають власну кров за наші цінності, тож нам цього не потрібно", - наголосив чиновник.
- Нагадаємо, у Словаччині запропонували ввести спеціальний податок на російську нафту. Він може принести близько 300 мільйонів євро додаткових надходжень до державного бюджету, які могли б покрити деякі витрати на державні заходи щодо полегшення тягаря інфляції в країні.
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