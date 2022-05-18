У Словаччині запропонували ввести спеціальний податок на російську нафту
Міністр фінансів Словаччини Ігор Матович пропонує ввести спеціальний податок на російську нафту, яка переробляється в країні, аби дозволить збільшити доходи до державного бюджету
Про це повідомляє Reuters.
Матович зазначив, що спеціальний податок може принести близько 300 мільйонів євро додаткових надходжень до державного бюджету, які могли б покрити деякі витрати на державні заходи щодо полегшення тягаря інфляції в країні.
За його словами, податок у 30% потрібно сплачувати з різниці між ціною на нафту з Росії та нафти від інших постачальників.
У свою чергу міністр економіки Річард Сулік виступає проти підвищення податків. Він каже, що план може призвести до підвищення цін на паливо, і пригрозив накласти вето на таку пропозицію.
- 9 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. 10 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.
- 11 травня Bloomberg повідомив, що Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій.
- 14 травня Reuters повідомив, що Євросоюз залишить пункт про ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій, попри складні переговори щодо його запровадження.
- Bloomberg зазначав, що Німеччина до кінця 2022 року повністю відмовиться від російської нафти, незалежно від рішення Євросоюзу про ембарго.
- А голова європейської дипломатії Жозеп Боррель казав, що плани Європейського Союзу щодо введення нафтового ембарго проти Росії блокуються лише одним із 27 членів блоку. Зокрема головним противником ембарго є Угорщина. Також енергетично залежними від Росії є Словаччина та Чехія. Ці країни не мають виходу до моря та можливості отримувати нафтові танкери з інших країн.
- У свою чергу Європейський Союз готовий профінансувати для Угорщини модернізацію та покращення нафтопроводів, щоб країна підтримала ембарго на російську нафту, писали в El Pais.
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