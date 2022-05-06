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Якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо реальнішу історію, - Мілевський відповів Астаф'євій, яка волонтерить і звинуватила футболіста в нахабності

6 травня, 2022 п'ятниця
23:34
Спорт Артем Мілевський

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський звернувся до співачки Дар'ї Астаф'євої, яка волонтерить у ресторані, і розповіла, що футболіст нахабно просив їжі

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Артема Мілевського.

Мілевський опублікував ролик, де він розвантажує гуманітарну допомогу.

"Україна (прим. - емоджі "сила"). Дашка-картопля, якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо історію реальніше. P.S. плаття - топ. 6 супів... "Вимагав", це топчик", – написав Артем Мілевський.

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Артем Мілевський
війна з Росією
Даша Астаф'єва
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