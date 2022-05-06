Якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо реальнішу історію, - Мілевський відповів Астаф'євій, яка волонтерить і звинуватила футболіста в нахабності
Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський звернувся до співачки Дар'ї Астаф'євої, яка волонтерить у ресторані, і розповіла, що футболіст нахабно просив їжі
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Артема Мілевського.
Мілевський опублікував ролик, де він розвантажує гуманітарну допомогу.
"Україна (прим. - емоджі "сила"). Дашка-картопля, якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо історію реальніше. P.S. плаття - топ. 6 супів... "Вимагав", це топчик", – написав Артем Мілевський.
- 6 травня зірка шоубізу Дарія Астаф’єва розповіла, що під час її волонтерської роботи в ресторані колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський нахабно приходив отримувати їжу.
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