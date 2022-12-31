Про це він розповів в етері Еспресо.

"По-перше, батареї Patriot не змінять правила гри. Що вони зроблять, так це підвищать якість протиповітряної оборони, і це може зупинити Росію від відправки чергових бомбардувальників в Україну. Це така система озброєнь, яка дійсно може знешкоджувати та збивати крилаті ракети. Але величезної кількості Patriot очікувати не варто, а надійдуть вони не раніше як за пів року. Тому це не те, на що люди повинні звертати особливу увагу, це просто ще одна система озброєнь. Говорячи про важке озброєння, таке як танки й інші броньовані машини, я не бачу жодних дій у цьому напрямку з боку Європейського Союзу", - зазначив військовий експерт.

Глен Грант підкреслив, що єдина країна, яка фактично згадала, що вона може щось зробити та надати танки, - це Фінляндія.

"Відверто кажучи, я думаю, що якщо Зеленський збирається знову виїхати з країни для проведення переговорів, його наступна поїздка має бути до Фінляндії та Швеції, тому що жодна з цих країн ще не є членом НАТО, і їх не обтяжують додаткові дискусії та консенсус в НАТО. Тобто вони можуть робити те, що інші країни не можуть. Зеленському потрібно поїхати до Лондона, Стокгольма і Гельсінкі та підіймати питання жорстких дій, оминаючи узгодження у цьому плані з ЄС та НАТО. Я ще не бачу руху у цьому напрямку, і це повертає нас до того, що робить уряд і що робить Генштаб, намагаючись покращити власну ситуацію із вже наявною бронетехнікою, адже в Україні вже є чимало бронетехніки. Чи розглядаємо ми варіанти, де ми можемо виробляти краще озброєння або навіть кращі боєприпаси? Мають бути способи, як покращити уже наявні танки. Треба думати, а не чекати подарунків від інших", - підкреслив Грант.

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