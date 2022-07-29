Яку меддопомогу можуть безплатно отримати за кордоном вагітні українки-біженки. Роз'яснення МОЗ

Відповідні роз'яснення опублікували на facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я України.

Серед послуг – спостереження вагітності, медична допомога під час пологів і післяпологовий догляд за жінкою і її новонародженою дитиною. Щоб отримати ці послуги безплатно, необхідно стати на облік в тій країні, де жінка отримала тимчасовий прихисток та/або оформити місцевий аналог української обмінної карти.

Для медичного супроводу вагітності, ймовірно, знадобиться медична страховка, хоча у певних випадках вона не є обов'язковою. Медичну допомогу під час пологів нададуть безплатно навіть якщо пацієнтка не матиме медстраховки.

Стати на облік у сімейного лікаря, гінеколога чи акушера (залежить від країни, в якій перебуває жінка) бажано до кінця першого триместру вагітності або чимшвидше після прибуття в безпечну країну, якщо термін вагітності більший.

Якщо є українська медична картка з результатами аналізів та даними про вагітність і загальний стан здоров'я, то найважливішу інформацію з неї треба перекласти й надати спеціалісту, який вестиме вагітність. За відсутності медичної документації місцевий лікар призначить необхідні аналізи й дослідження, навіть якщо жінка вже робила їх в Україні.

Кожна країна має свої особливості надання медичної допомоги вагітним. Наприклад, у Франції вагітна повинна заздалегідь обрати лікарню, де буде народжувати. У цій країні пологи є безплатними навіть у приватних клініках, де більш комфортні умови перебування, зокрема одномісні палати. Проте конкуренцію виграють державні заклади, оскільки в них є краще медичне обладнання. Обрати лікаря неможливо. Пологи приймає черговий акушер.

У Великій Британії, крім звичних медичних послуг, вагітні жінки мають право на допомогу патронажної медсестри. Це кваліфікована медсестра або акушерка, яка пройшла додаткову підготовку та наглядає за станом здоров'я діток, допоки їм не виповниться п'ять років.

У Румунії акушер та/або сімейний лікар, окрім надання основних послуг, може також проконсультувати пацієнтку з питань здорової вагітності та провести їй навчання з грудного вигодовування.

У Чехії медична допомога вагітним і породіллям є безплатною за наявності медичного страхування. Жінка може обрати будь-який пологовий будинок, незалежно від місця свого проживання, проте в більшості з них треба зареєструватися (починаючи з 14-го тижня вагітності). У деяких закладах це можна зробити онлайн.

У Литві вагітні пацієнтки проходять щонайменше шість оглядів у гінеколога, регулярно виконують УЗ-дослідження і здають аналізи. Також вони мають право пройти безплатний огляд в окуліста і стоматолога. Після пологів партнеру дозволяють залишитися на ніч з породіллею в лікарні.

Додатково МОЗ поінформував про спрощення процедури формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність для вагітних українок, які через збройну агресію РФ виїхали за кордон. Щоб дистанційно оформити лікарняний, слід сконтактуватися зі своїм лікарем в Україні, і той надасть такий медвисновок.

Також після пологів жінка зможе отримати виплати з народження дитини. Для цього потрібно буде подати документи, які засвідчать народження дитини. Важливо, щоб вони були видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку.

● Чехія припиняє безкоштовне медичне страхування українських біженців

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