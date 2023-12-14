Японія, Британія й Італія підписали спільну угоду щодо розробки нового винищувача

Про це пише АР.

Зазначається, що так країни прагнуть зміцнити свою співпрацю перед обличчям загроз з боку Китаю та Росії й Північної Кореї.

Міністр оборони Японії Мінору Кіхара заявив, що спільна розробка винищувача є "незамінною для забезпечення переваги в повітрі та забезпечення ефективного стримування".

Міжнародна урядова організація буде керувати спільним підприємством приватного сектору, до якого входять японська Mitsubishi Heavy, британська BAE Systems PLC та італійська Leonardo, щоб наглядати за розробкою літака.

Її очолить японський чиновник, а спільним підприємством керуватиме представник Італії. Працівників на вищих посадах планують змінювати кожні кілька років.