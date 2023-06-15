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Японія домовляється постачати артснаряди США, щоби поповнити запаси, передані Україні, - WSJ

15 червня, 2023 четвер
16:45
Війна з Росією США Японія

Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США для збільшення запасів для України, таким чином Токіо шукає обхідні шляхи, щоб допомогти Києву в контрнаступі, попри обмеження на експорт зброї

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Від початку лютого 2022 року США відправили в Україну понад 2 мільйони 155-міліметрових артилерійських снарядів, і Вашингтон тисне на своїх союзників, щоб вони також надали свої запаси.

Пошук артилерійських снарядів для України посилився через контрнаступ. США використали свої запаси і шукають способи підтримати Україну без шкоди для власної військової готовності.

"Люди, знайомі з ходом переговорів, кажуть, що Японія розглядає можливість постачання 155-мм артилерійських снарядів до США в контексті угоди 2016 року, яка дозволяє двом країнам обмінюватися боєприпасами в рамках їхнього давнього безпекового альянсу. За словами цих людей, снаряди допоможуть поповнити запаси США, які підтримують військові зусилля України", - йдеться у матеріалі видання.

Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори в Токіо з міністром оборони Японії Ясукадзу Хамадою. Після зустрічі Остін похвалив Японію за нелетальну військову підтримку, яку вона надала Україні, і заявив, що буде вітатися додаткова допомога.

За даними Міністерства оборони, українські війська використовують понад 90 000 снарядів калібру 155 мм на місяць.

У своїй заяві Міністерство оборони Японії повідомило, що не прийняло остаточного рішення про постачання артилерійських снарядів до США чи України. В Японії заявили, що проводять різні дискусії з США, але відмовилися повідомити, чого вони стосуються. Скільки снарядів може поставити Японія і коли, не вдалося дізнатися.

З початку вторгнення Японія надала Україні бронежилети, каски та іншу нелетальну військову допомогу, але вона не надала зброї, посилаючись на обмеження, які сама наклала на себе. У 1960-х роках уряд Японії схвалив обмеження на експорт зброї і виключив передачу летальної зброї за кордон.

Хоча план з артилерійськими снарядами не передбачає прямого відправлення летальної зброї на поле бою, він все одно буде політично чутливим в Японії, де багато виборців не хочуть бути втягнутими в закордонні конфлікти.

Водночас, деякі консервативні японські законодавці кажуть, що країна повинна наслідувати приклад США та європейських країн і безпосередньо озброїти Україну. Вони виступають за пряме озброєння України, наприклад, шляхом постачання M270.

Так, правляча партія Японії і її партнер по коаліції почали обговорювати послаблення обмежень на експорт зброї на початку цього року.

Опитування показують, що виборці в Японії в цілому підтримують зміцнення армії для захисту від регіональних загроз і підтримку України у війні з Росією, але вони не в захваті від надання зброї.

  • Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що Токіо та Вашингтон знайшли спосіб забезпечити постачання вибухової речовини з Японії для виробництва артснарядів, які постачатимуть в Україну.
  • 24 травня повідомлялося, що Токіо передасть Україні 100 автомобілів і 30 тисяч сухпайків. Це вперше у своїй післявоєнній історії Японія передає військову техніку воюючій країні. У зв'язку з цим МЗС Росії висловило протест послу Японії у Москві.
Японія
США
зброя для України
Контрнаступ ЗСУ
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