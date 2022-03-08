Японія розширила санкції проти Росії та Білорусі
МЗС Японії заявило про розширення списку підсанкційних юридичних і фізичних осіб РФ та Білорусі
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МЗС Японії.
Під японські санкції потрапили прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, заступники голови президентської адміністрації Дмитро Козак та Сергій Кирієнко, голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, російські бізнесмени Алішер Усманов, брати Роттенбер, Геннадій Тимченко.
До списку санкцій Японія також додала "Агентство інтернет-досліджень" та ПВК "Вагнер". Білоруський список розширено за рахунок 12 фізичних та 10 юридичних осіб.
У повідомленні МЗС йдеться, що ці заходи вжили "з урахуванням поточної міжнародної ситуації, що стосується України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки і внесення вкладу Японії у міжнародні зусилля".
- Нагадаємо, 1 березня Японія ввела санкції проти Путіна та його оточення.
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