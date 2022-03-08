Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Японія розширила санкції проти Росії та Білорусі

Японія розширила санкції проти Росії та Білорусі

8 березня, 2022 вiвторок
06:57
війна з Росією Японія

МЗС Японії заявило про розширення списку підсанкційних юридичних і фізичних осіб РФ та Білорусі

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МЗС Японії.

Під японські санкції потрапили прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, заступники голови президентської адміністрації Дмитро Козак та Сергій Кирієнко, голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, російські бізнесмени Алішер Усманов, брати Роттенбер, Геннадій Тимченко.

До списку санкцій Японія також додала "Агентство інтернет-досліджень" та ПВК "Вагнер". Білоруський список розширено за рахунок 12 фізичних та 10 юридичних осіб.

У повідомленні МЗС йдеться, що ці заходи вжили "з урахуванням поточної міжнародної ситуації, що стосується України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки і внесення вкладу Японії у міжнародні зусилля".

  • Нагадаємо, 1 березня Японія ввела санкції проти Путіна та його оточення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Росія
Білорусь
санкції
Японiя
санкційний список
Читайте також:
7 березня, 2022 понедiлок
Призначення Бойка прем'єром, визнання "Л/ДНР" і анексії Криму: Грозєв назвав умови, висунуті РФ на переговорах з Україною
7 березня, 2022 понедiлок
На Прикарпатті спіймали киянку, яка передавала РФ дані про роботу військового аеродрому
Роман Костенко
3 березня, 2022 четвер
"Ви воюйте, ми щось допоможемо, але влазити у це не будемо", – нардеп Роман Костенко про позицію Заходу
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.27
    Купівля 29.27
    Продаж 30.23
  • EUR
    Купівля 32.3
    Продаж 33.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
8 березня
07:30
Генштаб: темп просування російських військ значно уповільнився, окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства
07:29
На захоплених територіях окупанти створили 10 тактичних груп психологічної боротьби, щоб поширювати пропаганду, - Міноборони
07:16
Гуманітарний коридор
Транспортна інфраструктура України зазнала збитків у розмірі $10 млрд внаслідок російської агресії
07:07
УЗ Укрзалізниця евакуація
Укрзалізниця оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня
06:54
Австралія
Австралія відмовляється від російської нафти і вводить нові санкції
06:52
Російські хакери
Хакери, яких пов'язують з РФ, атакували польську армію для отримання доступу до сайтів, - Washington Post
06:38
психологічна підтримка
Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу: список
06:26
Посів
З урахуванням бойових дій: у Мінагрополітики пояснили, що посівна кампанія почнеться там, де це можливо
06:12
тероборона
На Сумщині чотири бійці тероборони загинули в нерівному бою з ворогом, - голова ОВА
06:04
Лукашенко
ЄС розглядає режим Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні Росії проти України
05:39
Morgan Stanley
Росії пророкують дефолт у стилі Венесуели
00:59
Зеленський відкликає військових з усіх миротворчих місій на захист України, - Офіс президента
00:41
санкції проти рф
Більше ніж у Ірану і Північної Кореї. Росія абсолютний рекордсмен за кількістю отриманих санкцій
00:19
генерал Герасимов
Під Харковом ліквідовано одного з ключових воєначальників російської армії
00:00
Володимир Зеленський
Національний рух на півдні України, як страшний сон для Росії, - Володимир Зеленський
2022, понедiлок
7 березня
23:51
Зеленський відзначив нагородами 96 воїнів, які борються з агресією Росії
23:47
Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба повідомив дату зустрічі з Лавровим
23:34
вшанування України у Празі
"Друг Путіна" Земан нагородив Зеленського найвищою державною нагородою Чехії
23:32
СБУ затримала нардепа Шевченка на кордоні з Польщею, - ЗМІ
23:12
Росіяни оголосили про введення "режиму тиші" 8 березня для евакуації мирних жителів з п'яти українських міст
23:11
Іноземний легіон
Добровольці Інтернаціонального легіону вже на лінії вогню. Фото
23:02
Адідас
Adidas призупиняє роботу магазинів у Росії
22:56
Андрій Шевченко
Шевченко на італійському телебаченні емоційно розповів про безчинства росіян. Відео
22:47
Страх того, що Росія може пригрозити якоюсь операцією, переважає: підписанти Будапештського меморандуму ігнорують прохання закрити небо над Україною, - Верещук
22:31
ФІФА
ФІФА дозволила легіонерам розривати контракти з російськими клубами в односторонньому порядку
22:27
Запорізька АЕС
На Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті, - Енергоатом
22:16
Morgan Stanley
У венесуельському стилі. Morgan Stanley назвав дату ймовірного дефолту Росії
22:01
Зеленського нагородили медаллю Свободи Рейгана
21:51
Ганна Маляр
Якщо ми зупиняємо другу армію у світі, то ми - перші, - заступниця міністра оборони України. Відео
21:43
Запитали позицію священників УПЦ МП про війну в Україні: у Києво-Печерській лаврі напали на журналістів
21:41
Російські літаки завдали авіаудари по двох нафтобазах на Житомирщині
21:34
Лавров
Лавров: РФ розпочала "військову операцію" в Україні, щоб запобігти війні
21:32
збили російський літак
Українська ППО збила два російські літаки над Києвом
21:29
Anex Tour
Один з найбільших туроператорів Росії скасовує тури за кордон
21:20
Ексклюзив
Юріс Юраш
"Упевнений: у НАТО знайдуть рішення, як закрити небо", - латвійський депутат
21:15
Володимир Лісін
"Трагедія, яку важко виправдати": ще один російський олігарх виступив проти війни з Україною
21:02
Росія задіяла майже 100% бойової потужності, яку стягнула до кордонів України, - Міноборони США
20:50
маршрут російського військового корабля
Відправив за маршрутом російського військового корабля: заступник голови Харківської ОВА показав переписку, де окупанти пропонують йому здатися
20:37
У Миколаєві росіяни влучили ракетою в казарму, загинуло 8 українських військових, 19 – поранено, - голова ОВА
20:30
біженці
З початку вторгнення РФ в Україну до Європи виїхало понад 1,7 млн українських біженців, - ООН
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV