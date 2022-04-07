Японія вимагає від Гаазького суду розслідувати злочини РФ на Київщині
Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням розслідувати вбивство цивільних осіб у Київській області Росією як можливий воєнний злочин
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє CNN.
"Вбивство цих невинних мирних жителів є військовим злочином, і наша країна звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати це. Я вважаю, що Росія повинна бути притягнута до суворої відповідальності", - сказав Кісіда журналістам.
У понеділок, 4 квітня, міністр висловив шок і занепокоєння у відповідь на "жахливі звірства", вчинені проти мирного населення України в місті Буча на околиці Києва.
- Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чітко сказала, що російська влада відповідатиме за військові злочини, які були здійснені на території України.
- Німецька розвідка вважає, що вбивства цивільних могли бути частиною "чіткої стратегії" Росії щодо залякування мирного населення та придушення опору.
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