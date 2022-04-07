Японія вимагає від Гаазького суду розслідувати злочини РФ на Київщині

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє CNN.



"Вбивство цих невинних мирних жителів є військовим злочином, і наша країна звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати це. Я вважаю, що Росія повинна бути притягнута до суворої відповідальності", - сказав Кісіда журналістам.



У понеділок, 4 квітня, міністр висловив шок і занепокоєння у відповідь на "жахливі звірства", вчинені проти мирного населення України в місті Буча на околиці Києва.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чітко сказала, що російська влада відповідатиме за військові злочини, які були здійснені на території України.

Німецька розвідка вважає, що вбивства цивільних могли бути частиною "чіткої стратегії" Росії щодо залякування мирного населення та придушення опору.