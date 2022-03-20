Японія вимагає від Індії чіткої реакції на війну в Україні, - Reuters
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вимагає в індійського колеги Нарендрі Моді відреагувати стосовно військового вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє Reuters.
Індія та Японія є учасниками QUAD (Чотиристороннього діалогу з питань безпеки), до якої також входять США та Австралія. Індія є єдиним членом QUAD, яка не засудила вторгнення.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда звернувся до індійського колеги Нарендрі Моді з проханням стосовно чіткої позиції стосовно вторгнення РФ в Україну.
Моді утримався від прямих коментарів щодо України, але зазначив, що геополітичні інциденти "становлять нові проблеми".
- Через повномасштабне вторгнення РФ посольство Індії в Україні тимчасово переміщується з Києва до Польщі.
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