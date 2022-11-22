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Головна Світ Японія вирішила передати Україні генератори та лампи на сонячних батареях на $2,57 млн

Японія вирішила передати Україні генератори та лампи на сонячних батареях на $2,57 млн

22 листопада, 2022 вiвторок
13:14
Світ Японія

Уряд Японії 22 листопада ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Японії.

Згідно з повідомленням, допомогу буде надано через Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

"Масштабне відключення електроенергії сталося в різних областях України, спричинене руйнуванням значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак Росії. Тоді як зима в Україні стає дедалі холоднішою, а дні - коротшими, має велике значення підтримка в підготовці до зими для тих, хто не може користуватися опаленням і освітлювальним обладнанням через відключення електроенергії. Уряд Японії продовжить надавати підтримку народові України у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема із членами G7", - зазначили в японському зовнішньополітичному відомстві.

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