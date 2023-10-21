Японія запускає нову програму підтримки біженців з України

Про це повідомляє The Japan Times.

Зазначається, що програма призначена для підтримки українських громадян, які перебувають у Японії. В рамках цієї програми можна долучитися до курсів, тривалістю шість місяців чи один рік з вивчення японської мови, а також ознайомитися з законами та звичаями країни.

Також японське Агентство імміграційних служб продовжить надавати грошові виплати з метою покриття витрат на проживання біженців з України. Однак це стосується тих, які не мають спонсорів.

Нагадаємо, що іноземці, які знайшли прихисток від війни в Японії, отримають дозвіл на довгострокове перебування в країні з можливістю працевлаштування. Це рішення набуде чинності з 1 грудня 2023 року.