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Японія запускає нову програму підтримки біженців з України

21 жовтня, 2023 субота
05:36
Війна з Росією Україна Японія

З квітня Японія розпочинає нову програму допомоги біженцям з України, щоб вони адаптувалися до життя в країні. У програму входить вивчення мови та грошові виплати

Про це повідомляє The Japan Times.

Зазначається, що програма призначена для підтримки українських громадян, які перебувають у Японії. В рамках цієї програми можна долучитися до курсів, тривалістю шість місяців чи один рік з вивчення японської мови, а також ознайомитися з законами та звичаями країни.

Також японське Агентство імміграційних служб продовжить надавати грошові виплати з метою покриття витрат на проживання біженців з України. Однак це стосується тих, які не мають спонсорів.

Нагадаємо, що іноземці, які знайшли прихисток від війни в Японії, отримають дозвіл на довгострокове перебування в країні з можливістю працевлаштування. Це рішення набуде чинності з 1 грудня 2023 року.

  • Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах. 
  • 13 вересня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС.
  • Пізніше цього місяця Рада Європейського Союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.
  • 19 жовтня ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців.

Японія
біженці з України
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