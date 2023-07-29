Японія запустила найстаріший у країні ядерний реактор після 12 років простою
Kansai Electric Power Co вперше за 12 років перезавантажила найстаріший у Японії атомний реактор на АЕС "Такахама" у префектурі Фукуї
Про це повідомляє Kyodo.
Стало відомо, що реактор, який був запущений 48 років тому, був відключений у січні 2011 року для регулярних перевірок і залишався таким після аварії на АЕС "Фукусіма-1", яка була спричинена землетрусом та цунамі у березні того ж року.
Зазначається, що перезавантаження відбулося після того, як у 2016 році Управління з ядерного регулювання дало зелене світло на експлуатацію реактора після 40-річного періоду експлуатації. Спочатку планувалося перезапустити реактор приблизно на початку червня, але цей план було відкладено через необхідність додаткових робіт із протипожежною інфраструктурою.
Три з чотирьох реакторів на електростанції "Такахама" зараз працюють, і лише реактор № 2 залишається зупиненим. У вересні також планується перезапустити його. На сьогодні із понад 40 комерційних атомних реакторів у Японії експлуатуються лише 11 реакторів.
- 8 липня повідомлялося, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.
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